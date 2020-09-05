Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kafasını boş meşguliyetlerle değil; kitaplarla, bilgisayarla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve heveslerle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz” dedi.

Gençlerin ve çocukların eğitim ve öğretimine, toplumun ahlaki alt yapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğin artmasına, çocuk ve gençlerde doğayı ve çevreyi koruma bilincini arttırmak ve günlük hayatta bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla Üreğil Millet Bahçesi’nde, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı.

Amaçlarının dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmak olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hakkın ve hakikatin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Kafasını boş meşguliyetlerle değil, kitaplarla, bilgisayarla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve heveslerle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, açılacak olan izcilik okulu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Mamak Belediyesi olarak, İzcilik Federasyonu ile ortaklaşa imzalayacağımız protokol kapsamında öncelikle Spor Kulübümüz bünyesinde İzcilik Okulu açacağız. Burada gençlerimize izcilik faaliyetlerinin yürütülmesi adına kurslar açacağız. Gençlerimize kamp imkanı sunacağız. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Mamak genelinde izciliğe merak sarmış gençlerimizi kurslarımızda yetiştireceğiz. İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilincini de kazanmasını sağlamaktadır. İzcilik ruhunun en önemli yanı, disiplinli ve çevreye duyarlı olmaktır. Diğer spor dallarından farklı olarak fedakarlık ve gönüllülük esasına dayanır.”

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise protokol hakkında, “Birçok sporu tabiat ve çevreyle alakalı birçok faaliyeti yaptırırken bizim istediğimiz. Çocuk ve gençlerin güzel ahlaklı ve vatanını milletini seven ve ileride bizden sonra bu ülkeyi çok daha güzel yerlere taşıyacak olan çocukları geliştirmek. Bu kapsamda da Mamak ilçesi çocuklarımızı bu teşkilatımızın içinde görmekten mutlu olacağız. Onları tabiata götüreceğiz. Oradaki nimetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Onları Bosna’dan Bakü’ye kadar, Brezilya’dan Kore’ye kadar birçok yere götürüp oradaki izcilerle tanışmalarını özellikle gönül coğrafyamızda ki izcilerle daha da samimi olarak buradan alıp oraya götürebilmek” şeklinde konuştu.

Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen işbirliği protokolüne Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı’nın yanı sıra; Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitimden Sorumlu Lideri Süheyla Subaşı katıldı.