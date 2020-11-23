banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
İstiklal Caddesi boş kaldı
İstiklal Caddesi boş kaldı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Genel 23.11.2020, 05:09
5
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
banner422

Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık