Türkiye genelinde “Çök Kapan Tutun” tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce Depreminin 23’üncü yıl dönümünde saatlerin 18.57’yi bulmasıyla beraber Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşların katılımıyla “Çök Kapan Tutun” tatbikatı yapıldı.

Saatlerin 18.57’yi bulmasıyla Türkiye genelinde ve KKTC’de yapılan “Çök Kapan Tutun” deprem tatbikatı çerçevesinde tüm vatandaşların cep telefonlarına “Hayati Uyarı Bildirimi” gönderildi. Türkçe gönderilen sesli uyarıların yanı sıra yabancılar için de İngilizce uyarılar yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat minvalinde televizyonlardan ve radyo kanallarında mesaj yayımlanırken vatandaşlar ise tatbikat öncesinde “Çök Kapan Tutun” hareketini icra etti. Tatbikat sırasında vatandaşların panik olmaması adına sirenler çalınmazken, Haber Alma ve Yayma Sistemi’nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden yönetti. Soylu, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC’den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999’daki depremde hayatını kaybedenler için dua icra ederken Bakan Soylu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikat öncesinde bilgilendirmelerde bulundu.