Türkiye genelinde 19 bin 309 iş yeri yabancılar tarafından işletiliyor

Göç İdaresi Başkanlığı, hem il hem de ilçe düzeyinde oluşturduğu denetim komisyonları ile 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiğini tespit etti.

Türkiye’de kullanılan tabelalar için kurallar Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13813 standardı ile belirleniyor. Yabancı ifadelerin yer aldığı tabelalara ilişkin konular aynı standart ile belirleniyor. Buna göre, yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerinin yüzde 25’ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu standardın uygulanmasının denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin olarak 4 Kasım 2021’de 81 ilin vali ve kaymakamı koordinesinde hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulmuştu. Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu ve 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Ayrıca bin 815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulandı.