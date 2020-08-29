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Türkiye Gençlik Birliği’nden İstanbul Barosu’na “poster” tepkisi

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ’NDEN İSTANBUL BAROSU’NA “POSTER” TEPKİSİ

Genel 29.08.2020, 14:59
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Türkiye Gençlik Birliği’nden İstanbul Barosu’na “poster” tepkisi

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu suçlamasıyla cezaevindeyken ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosu’na asılmasına tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu önünde açıklama yapan TGB İstanbul İl Başkanı Şafak Erdem, “İstanbul Barosu ve bu baronun Türkiye düşmanı girişimlerini destekleyenler yenilecekler” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C tarafından şehit edilmesinden sonra örgütün Türkiye sorumlusuyla beraber yakalanan ve cezaevindeyken girdiği açlık grevi sonrası ölen avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosuna asılmasına tepkiler sürüyor. Türkiye Gençlik Birliği de İstanbul Barosu’nun İstiklal Caddesi’ndeki binası önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

“Ebru Timtik’i masum, adalet arayan bir avukat olarak gösterenler yalan söylüyor”

Timtik’in posterinin asılmasını eleştiren Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Şafak Erdem ‘’Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hayatına kast edenler emperyalizmin piyonları olarak Türkiye’mizin varlığına kastediyor. Yetmiyor, onlarca terör saldırısının faili ve yüzlerce insanımızın katili olan bir terör örgütünün avukat kılıklı “militanları” yakalandıkları zaman insanların duygularını istismar etmek için açlık grevine başlıyorlar. Terör örgütünün talimatıyla açlık grevine başlayanların kahramanlık anıtı olarak gösterilmesi bir ihanet projesidir, Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik’i masum, adalet arayan bir avukat olarak gösterenler yalan söylüyor. DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu daha geçtiğimiz 2019’un Haziran ayında Halkın Hukuk Bürosu’nda ele geçirildi. Ebru Timtik, DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu Kamile Kayır’la birlikte aynı bölmede hangi adaleti arıyordu” dedi.

“Bu baronun Türkiye düşmanı girişimlerini destekleyenler yenilecekler”

Açıklamalarına devam eden Erdem, “Dünyanın neresinde bir hukuk bürosunda kalorifer peteğinin arkasına gizlenmiş dehliz vardır? İçerisinden, 7 ayrı suçtan yakalaması olan bir "avukatla" terör örgütünün yöneticisi bir arada saklanırken baskınla çıkartılır? Ve hangi Baro bu kişinin pankartını binasına asar? Aynı avukatın savcımızı katleden teröristlere mesaj taşıdığı da dillendirilmiş bir gerçektir. DHKP-C, sırf sansasyon olsun diye kendi militanlarını öldüren çaresiz bir konumdadır. Terör örgütü açlık grevleri üzerinden devlete şantaj yapabileceğini, operasyonlara ve yargılamalara etki edebileceğini hesap ediyor. Kendi üyelerini ölüme terk edenler insanlıktan, adaletten ve özgürlükten bahsedemez. DHKP-C yalnızca masum insanların değil, kendi üyelerinin de katilidir. İstanbul Barosu ve bu baronun Türkiye düşmanı girişimlerini destekleyenler yenilecekler. Türkiye ordusuyla, polisiyle, yargısıyla ve bütün milletiyle bu ihanet girişimine izin vermeyecektir. Türk gençliği olarak Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz ruhuyla terör örgütünü destekleyenlerin ensesindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

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