Türkiye gazetesinin vefakar personeli unutulmadı

Türkiye gazetesinin 52. yıl dönümü nedeniyle gazetenin dağıtıcı personeline İzmir bölge müdürlüğünde çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye gazetesinin 52. yılında, köklü gazetenin dağıtıcıları da unutulmadı. Uzun yıllardır Türkiye gazetesini dört bir yana dağıtarak emek veren İzmir bölge müdürlüğündeki 40 personel, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

“Türkiye gazetesi bizim çok değerli”

Personele hediyelerini veren İhlas Pazarlama ve Türkiye gazetesinin İzmir bölge müdürü Erhan Arslan, “Bugün 52. yıl dönümümüz. Çok mutlu ve gururluyuz. Gazetemiz, Türkiye’de sahibi değişmeyen tek gazete. 52 sene önce merhum Enver Ören Ağabeyimiz gazeteyi kurdu. Gazetemiz hakkında ‘Hayatımın anlamıdır’ demiştir. Türkiye gazetesi bizim çok değerli, çok kıymetli. Milli ve manevi değerleri sahip, devleti ve milleti ile barışık, güzel haberler yapan bir gazeteyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin her yerine elden dağıtımı getiren ilk ve tek gazete Türkiye gazetesidir. İnşallah çok uzun seneler daha aynı şevk ve heyecanla devam etmeyi ümit ediyoruz. Dağıtıcı arkadaşlarımızla uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Onların bu vefakar çalışmaları çok kıymetli. Bu kutlamayı en başta onlar hak ediyordu. Çam sakızı çoban armağanı hediyeler takdim ederek onları memnun ettiğimizi umut ediyoruz” dedi.

“Yağmur çamur demeden”

Türkiye gazetesinin İzmir koordinatörü Yüksel Güven de “Türkiye gazetesi olarak rahmetli Enver Ağabeyimizin yolunda aynı şekilde hizmete devam ediyoruz. Dağıtıcı arkadaşlarımız hafta sonu demeden, yağmur çamur demeden okuyucu ile gönül bağı kuran gazetemizi okuyucunun ayağına götürüyor. Bunu hizmet anlayışı ile yapıyorlar. Bugün onları unutmayarak hediyeler takdim edildi. Bölge müdürümüze personel arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Personele, yıl dönümü hediyelerinin yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolileri de dağıtıldı.