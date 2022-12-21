Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA’ya 5 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 37 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ve yılın en prestijli yarışması olarak gösterilen “Yılın Basın Fotoğrafları 2022”de İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirlerinin çektiği 5 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2022 yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin bu yıl 37’ncisini düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni”, Ankara’da Grand Mercure Otel’de düzenlendi. Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ve Spor Toto Özel Ödülü Mehmet Şirin Topaloğlu’nun, AB Çevre Özel Ödülü Ahmet Faruk Sarıkoç’un, Spor Toto Spor Fotoğrafı kategorisinde üçüncülük Özge Bozo’nun ve Haber Fotoğrafı kategorisinde ise ikincilik İsmail Çoşkun’un oldu.

“Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek hafızası inşa ediyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, fotoğraflar üzerinden toplumsal bir bellek hafızası inşa edildiğini ifade ederek, “Farkında olalım ya da olmayalım bu böyle gidiyor. Dolayısıyla Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985’ten bu yana yaklaşık 37 yıldır çok önemli bir bellek inşa ediyor. Güncel ihtiyaçlarla yahut güncel meselelerle doğru orantılı bir biçimde değişik kategoriler, yıllar içerisinde ekleniyor. İnşallah biz de 2023 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneğiyle birlikte milletimize ’100’üncü Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması’ başlıklı yeni bir kategori hediye etmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Mesleğin geleceği açısından gençlerin bilgilendirilmesi kritik öneme sahip”

Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ödül alan tüm foto muhabirlerini tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerin fotoğraf konusunda bilgilendirilmesi ve bu alana yönelik bir ilginin, farkındalığının oluşturulması mesleğin geleceği açısından da ayrıca kritik bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde sayıları 500’e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde açtığımız fotoğraf atölyeleri ve talep eden gençlerimize yönelik ücretsiz düzenlediğimiz eğitimler ve atölyeler, bu çerçevedeki bu sanata yönelik ilgiyi arttırma, bilinci diri tutma noktasında attığımız önemli adımlardan biridir” dedi.

Tarihsel sorumluluk

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin 37 yıldır gerçekleştirdiği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması ile Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinin verildiğini, organizasyonun Türkiye’nin aralıksız düzenlenen en köklü fotoğraf yarışması olduğunu belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Bugünkü haliyle fotoğraf, belgedir. Taşıdığı ’Kanıt’ olgusuyla basın fotoğrafının niteliği ise ’tarihi’ belgedir. Dolayısıyla bizlerin sorumluluklarından biri tarihi belgelerin geleceğe doğru taşınmasıdır” dedi.

“Yılda binlerce fotoğraf çekiyoruz”

Yıl içerisinde binlerce fotoğraf çektiklerini ifade eden İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, “Çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bizim gönlümüzden geçenleri biz ayırıyoruz ve jüriye gönderiyoruz. Jürinin de takdirine kalmış, onları seçiyor, beğeniyor. Bir tane fotoğrafımın ‘Yılın Spor Fotoğrafı’ seçilmesi beni çok ciddi anlamda gururlandırdı ve mutlu oldum. Bir tanesi de Spor Toto Ödülü olarak kadın futbolunda farkındalık açısından çok önemli bir fotoğraf” şeklinde konuştu.

“Dron ile sağlıklı bir şekilde uçabilmem için biraz soğutmam gerekti”

Marmaris’teki orman yangınlarında çektiği fotoğraf ile Avrupa Birliği Çevre Özel Ödülü alan Ahmet Faruk Sarıkoç, “Böyle bir yarışma düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. Marmaris’teki orman yangınlarında çektiğim fotoğrafla ödül aldım. Bu fotoğraf karesinde daha önceden yanmış alanlarla yanmamış alanları aynı açıyla yakalamaya çalıştım. Denizin mavi tonları hem de yeşil tonlarının simsiyaha bürünmesini bir fotoğraf karesiyle kayda aldım. Orman yangınları çok uzun süreler devam etti. Uzaydan bile bu dumanların fotoğrafları çekilebilecek bir büyüklükteydi. Ben de bu yangını ve verdiği zararı en iyi bir şekilde anlatmak için makinemi kullandım. Ama hava şartları bizim için zordu. Orman yangınlarından dolayı çok sıcak olduğu için dron ile sağlıklı bir şekilde uçabilmem için biraz soğutmam gerekti” ifadelerine yer verdi.

"Yangından korkup kaçan çifti fotoğrafladım"

Marmaris’te çıkan yangın sonrası alevlerden kaçmaya çalışan bir çifte ait fotoğrafı ile “Haber Fotoğrafı” kategorisinde ikincilik ödülü alan İsmail Coşkun, “Marmaris’te günlerce süren orman yangınlarında ajansım tarafından ilk günden itibaren görevlendirildim. Yangın birçok noktada çıkıyordu. Gece gündüz demeden orman yangınlarını takip ediyorduk. Bu fotoğrafı da Hisarönü’nde çektim. Bir ara ormandan sıçrayan alevler şehir merkezine gelmeye başladı. O sırada orada oturan vatandaşlar da bölgeyi tahliye etmek zorunda kalmıştı. Hayvanlarını ve canlarını kurtarmak için kaçmaya çalışıyorlardı. Bende o sırada yangından korkup kaçan çifti fotoğrafladım” şeklinde konuştu.

“Ben bu fotoğrafı çekerken az daha uçurumdan aşağı düşüyordum”

Spor Toto Spor Fotoğrafı kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Özge Bozo, "Öncelikle bu ödülü bana layık görenleri ve oy verip destekleyenlere teşekkür ediyorum. Erzurum’da ‘Emrah Özbey Uluslararası Buz Tırmanışı’ yapılmıştı. Biz de bunun haber takibini yaparken böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafın hikayesi de ayrı. Ben bu fotoğrafı çekerken az daha uçurumdan aşağı düşüyordum. Yanımdaki kameraman arkadaşım tarafından kurtarıldım” ifadelerini kullandı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Törenin sonunda ise ödül sahipleri günün anısında hatıra fotoğrafı çektirdi.