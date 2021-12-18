banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesini değerlendirerek, "Rusya’nın bağımlılığının yerini Türkiye’nin bağımlılığı alacak" dedi.

Genel 18.12.2021, 16:59 18.12.2021, 18:02
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesini değerlendirerek, "Rusya’nın bağımlılığının yerini Türkiye’nin bağımlılığı alacak" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için uygun adımlar atıldığını belirten Rzayev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Ermenistan tarafının açıklamalarının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında Charter Uçuşlarının başlayacak olmasının iki ülke arasında ekonomik ve diplomatik ilişkilerin kurulması yolunda ilk adım olarak kabul edilebileceğini belirten Rzayev, "Son zamanlarda Ermenistan ve Rusya’nın çıkarlarının örtüşmediği bir sır değil. Aksine, Erivan doğrudan Kremlin diktesinden kaçınmaya çalışıyor. Bu doğaldır. Çünkü Erivan artık Rus etkisinden kurtulmak ve Batı ile bütünleşmek istiyor. Ermenistan bu yönde her şeyi yapmaya hazır görünüyor. Durum, Erivan’ın Ankara ile işbirliğine hazır olduğu noktaya geldi. Ermenistan için Türkiye Batı’ya açılan kapıdır. Bu anlamda Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirerek Kremlin’in etkisinden çıkmak ve Batı ile bütünleşmek istediği söylenebilir. Rusya’nın bağımlılığının yerini Türkiye’nin bağımlılığı alacak" dedi.

Türkiye’nin ekonomik ağırlığı artacak

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasının, Türk şirketlerinin bu ülkeye akmasına neden olacağını aktaran Rzayev, "Bu ülkeye yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısındaki kademeli artış, Ermeni ekonomisini giderek Türkiye’ye bağımlı hale getirecektir. Ayrıca sınırların açılması Ermeni vatandaşlarının iş için Türkiye’ye akını ile sonuçlanacaktır. Öte yandan, gelecekte Rusya’nın siyasi ve askeri ağırlığının azalmasının yerini Türkiye’nin ekonomik ağırlığının artması alabilir. Rusya artık Ermenistan’daki askeri etkisini koruyabiliyor. Gelecekte Türkiye bunun yerini ekonomik etkiyle alacaktır" diye konuştu.

Ekonomik olarak Türkiye’ye enerji olarak Azerbaycan’a bağımlı olacak

Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte görüşerek bu sürecin ilerlemesinin önemli olduğunu ve Azerbaycan’la koordineli adımlar atıldığını vurgulayan Rzayev, "Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesinde Azerbaycan’ın çıkarlarını dikkate aldığı açıktır. Ancak Bakü ve Ankara’nın bu konuda ortak çıkarları ve kararları olduğunu düşünüyorum. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Arazdayan-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz demiryolu projesine ilişkin hükümet toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili konularda temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesi tesadüf değil. Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların ve iletişimin açılması konusunda anlaşmaya varılması halinde Gümrü-Kars demiryolunun hizmete açılabileceğini söyledi."

Türkiye’nin Ermenistan ile sınırlarını açmasının Ermenistan’ın kademeli şekilde ekonomik olarak Türkiye’ye ve enerji olarak Azerbaycan’a bağımlı hale getireceğini belirten Rzayev, "İlişkiler normalleşirse gelecekte Ermenistan’dan Türkiye’ye uzanan yeni enerji projelerinin olacağı zaten biliniyordu. Ermenistan ise Sovyet döneminden beri Azerbaycan’a enerji bağımlısı olmuştur. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Hatta yakın gelecekte sınırların açılmasıyla Ermenistan Rusya’nın etkisinden kurtulacak ve ekonomik olarak Türkiye’ye, enerji olarak da Azerbaycan’a bağımlı hale gelecektir" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8