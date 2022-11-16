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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.
Genel 16.11.2022, 14:55
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.
İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği alanda anmalar devam ederken Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da oraya geldi. Saldırının gerçekleştiği alanda kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, burada hayatını kaybedenleri andı.