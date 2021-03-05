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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Suriyeli savaş mağdurları için konut seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı’nın savaş mağduru aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için İdlib’de ‘Bir İyilik Sıcak Bir Yuva’ temasıyla yürüttüğü İyilik Evleri Projesi’ne ülkenin dört bir yanından destek geliyor.

Genel 05.03.2021, 14:26
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Suriyeli savaş mağdurları için konut seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı’nın savaş mağduru aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için İdlib’de ‘Bir İyilik Sıcak Bir Yuva’ temasıyla yürüttüğü İyilik Evleri Projesi’ne ülkenin dört bir yanından destek geliyor.

Malatya Battalgazi, Antalya Kaş, Kütahya Tavşanlı, Tokat ve Rize’de din görevlileri, müftülük personeli, hayırseverler ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin destekleriyle toplanan 252 adet konut tutarı toplam 1 milyon 512 bin 540 TL Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlandı. Battalgazi İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren savaş mağduru ailelere destek olmak amacıyla Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran başkanlığında yaklaşık bir ay süren yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi. Müftülük çalışanlarının, din görevlilerinin, Kur’an kursu öğreticilerinin ve vatandaşların kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiklerini ifade eden Özdemir, “Savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmak için çıktığımız iyilik yolunda 726 bin 540 TL bağış topladık. İdlib’te Battalgazi Mahallesi adıyla 121 konut inşa edilecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Antalya’nın Kaş İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Turgut Topaloğlu da, yapılacak küçük iyiliklerin mazlum ve mağdurların hayatlarında çok büyük hayırlara dönüşebildiğini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürütmüş olduğu İyilik Konutları Projesi’ne 12 konut için 72 bin TL’lik destek verdiklerini belirten Topaloğlu, “Savaş mağduru ailelerin yaşadıkları zor şartları görünce çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. İnsanların gıda ve barınma gibi acil temel ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapmama hakkına sahipsiniz ama yapacağınız her iyilik bir gün karşınıza çıkacaktır ve sizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın Tavşanlı Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Aksoy da, ilçe genelinde başlattıkları kampanyanın çok büyük destek gördüğünü söyledi. Aksoy, din görevlileri, müftülük personeli ve hayırseverlerin destekleriyle toplanan 24 konut bedeli 144 bin TL’nin Türkiye Diyanet Vakfı’na gönderildiğini ifade etti.

Tokat İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Abdullah Pamuklu, yaklaşık 1 ay önce 30 konut hedefiyle başlattıkları kampanya kapsamında Tokat’ın da plaka kodu olan 60 konuta ulaştıklarını dile getirdi. İl ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşların desteği ile 360 bin TL’lik bağış topladıklarını altını çizen Pamuklu, “Kısa sürede hedefimizin çok üstünde destek gördük. Toplumumuzdaki bu yardımlaşma duygusu var olduğu sürece dünyanın dört bir yanına milletimizin yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz de inşallah yapılan bu konutlarla daha rahat bir hayata adım atmış olacak” ifadelerine yer verdi.

Rize Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Naci Çakmakçı da il genelinde toplumun her kesiminden İyilik Konutları Projesi’ne destek geldiğini belirtti. Bu zamana kadar 2 konut bedeli 4-6 yaş Kur’an kursları öğrencilerinden olmak üzere toplamda 35 konut bedeli 210 bin TL bağış toplandığını ifade eden Çakmakçı, “Çadır kentlerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ailelerimizi biran önce sıcak bir yuvaya kavuşturmak istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız da bizlere çok büyük destek veriyor” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye’nin dört bir yanından İyilik Konutları Projesi’ne çok büyük destek geldiğini söyledi. Açık, büyük bir yardımlaşma örneği gösterilerek savaş mağduru ailelerin sıcak bir yuvaya kavuşturulduğunu ifade etti.
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