Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Ramazan ayında Arnavut halkına yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı kapsamında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği’ne yardım paketleri dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği üyelerine Ramazan ayı kapsamında gıda yardımında bulundu. Avni Rustemi İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Shefqet Taku ve dernek üyeleri katıldı.

"Arnavutluk’taki dostlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz"

Tiran Büyükelçisi Yörük yaptığı açıklamada, Ramazan ayının dünyaya, bölgeye, Arnavutluk’a ve katılımcılara bereket, sağlık ve hayırlar getirmesini diledi. Yörük, "Her Ramazan’da adet olduğu üzere medeniyetimizin ve dinimizin gerektirdiği şekilde Ramazan ayında biz kardeşlerimizle, gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizle dayanışmamızı, birlikteliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Büyükelçi Yörük, "Biz de Türkiye devleti olarak ve Türkiye’deki akrabalarınız kardeşleriniz ve dostlarınız olarak sadece Ramazan’da değil, her daim ve her vesile ile Arnavut kardeşlerimizin ve Arnavutluk’taki dostlarımızın yanındayız ve yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamını getirdiğini belirten Yörük, "İnşallah bu Ramazan ayını hep beraber sorunsuz ve kedersiz bir şekilde geçirelim. Tekrar Mübarek Ramazanınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Yanılmaz da iki ülke arasındaki kardeşliği yine Ramazan ayında canlandırmak istediklerini söyleyerek, "Biz de Peygamberimizin ’komşusu açken tok yatan bizden değildir’ emrini yerine getirmek için Ramazan ayında sizlerle bir araya geldik" dedi. Yardımların yalnızca Ramazan ayına mahsus olmadığını dile getiren Yanılmaz, Ramazan’ın bereketinden dolayı bu ayı seçtiklerini vurguladı.

Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Taku ise konuşmasında kendilerine sürekli yardım eden ve her zaman yanında bulunan Türkiye’ye teşekkür etti.

Etkinlikte yer alan Murat Ahmet Yörük’ün eşi Ayşegül Erdal Yörük de çocuklara şeker dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Arnavutluk’ta zaman zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıtıyor. Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile birçok faaliyeti bulunan Türkiye Diyanet Başkanlığı da deprem, sel gibi zor zamanlarda Arnavut vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.