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Türkiye Diyanet Vakfından 253 cezaevine 11 bin 522 Kur’anı-ı Kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında ülke genelindeki 253 cezaevine Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere 4 dilde 11 bin 522 Kur’an-ı Kerim mushafı hediye etti.

Genel 08.01.2021, 12:26
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Türkiye Diyanet Vakfından 253 cezaevine 11 bin 522 Kur’anı-ı Kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında ülke genelindeki 253 cezaevine Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere 4 dilde 11 bin 522 Kur’an-ı Kerim mushafı hediye etti.

Adalet Bakanlığı Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hediyem Kur’an Olsun Projesini başlattıklarını belirtti. Proje kapsamında bu zamana kadar 1 milyon 519 bin 471 Kur’an-ı Kerim bağışı aldıklarını ve 20 farklı evrensel ve yerel dilde mealli Kur’an-ı Kerim basımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, 7 dilde basım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Basımı gerçekleştirilen 331 bin 841 Kur’an-ı Kerim’in Türkiye’de cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda, 645 bin 260 mealli Kur’an-Kerim’in ise 79 ülkede medrese, cami, Kur’an kursu, üniversitelerde ihtiyaç sahiplerine hediye edildiğini belirten Açık, şunları kaydetti:

“Hayırseverlerimizin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında toplamda 80 ülkede 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim mushafı hediye etmiş olduk. Özellikle ceza evlerinde Kur’an-ı Kerim bulundurulmasını önemsiyoruz. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri, din eğitimi, manevi Danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında yurt genelinde bulunan 253 ceza infaz kurumu kütüphanelerine 11 bin 522 adet Kur’an-Kerim ve Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça Kur’an-ı Kerim meali, hediye ettik. Bu kapsamda Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi Kütüphanemize 110 Kur’an-ı Kerim mushafı teslim ettik. Vakıf olarak ceza infaz kurumlarıyla iş birliğimiz artırarak devam edecek.”

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol da hükümlülerin eğitimi için farklı kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını bunların başında da Diyanet İşleri Başkanlığı geldiğini ifade etti.

Kurumlar arası imzalanan protokol kapsamında cezaevlerinde Manevi Rehberlik Birimi kurulduğunu ve 200 hükümlüye 1 diyanet personeli görevlendirildiğini anımsatan Varol, “Bu kapsamda hükümlülerimize temel dini bilgiler, kuran kursu, hafızlık gibi eğitimler veriliyor. Bu sayede hükümlüler doğru bilgiye sahih kaynaklardan sıhhatli bir şekilde ulaşmış oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız da cezaevlerindeki kütüphanelerimizdeki Kur’an ve dini yayınlar alanındaki eksilerimizi tamamlıyor. Çok şükür bu alanda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Başkanlığımıza ve Vakfımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
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