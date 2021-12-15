Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan’da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 9. bölgesinde düzenlenen yardım dağıtım programında, Türkiye Diyanet Vakfı, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı yaptı. Programa, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Diyanet işleri Başkanlığı Afganistan Din Hizmet Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Vekili Ghulam Ghaws Naseri katıldı. Program dahilinde açıklamalarda bulunan Alpkıray yardım paketiyle ilgili detayları da paylaşarak, “Bugün, Afganistan’da 2 bin aileye gıda paketi yardımı programı düzenledik. Gıda paketinin içerisinde pirinç, un, yağ, şeker, çay, makarna gibi bir ailenin ihtiyaç duyduğu maddeler bulunmaktadır” dedi.

“Her zaman Afgan halkının yanındayız”

Konuşma yapan kişiler arasında yer alan Büyükelçi Erginay, “Afganistan’ın bu zor gününde sadece diyanetimizle değil, birçok kurumumuzla yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Buna AFAD da dahil, TİKA da dahil, Kızılay da dahil. Yardımları sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Biz her zaman Afgan halkının yanındayız ve zor günlerinde onlara yardımcı olmak bizim insani görevimizdir” diye konuştu. Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Vekili Naseri günden güne çeşitli problemlerin arttığını söyleyerek, “Dost ülke Türkiye’nin yardımları bu şartlarda çok etkili oluyor. Türkiye Büyükelçisi ve diyanet temsilcisine, bu yardımları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Umarız yardımlar devam eder” ifadelerine yer verdi.