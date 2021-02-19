Türkiye Diyanet Vakfı uluslararası burs başvuruları devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfının Uluslararası Burs Programları arasında yer alan “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi” ve “Uluslararası İlahiyat Lisans Programı” kapsamında Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrenciler, 15 Mart’a kadar burs başvurusunda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen program kapsamında Türkiye’deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri’ne 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurtdışından öğrenci kabul edilecek. Uluslararası öğrenciler başvurularını 15 Mart 2021 tarihine kadar çevrimiçi olarak “https://diyanetburslari.tdv.org” adresinden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.