Türkiye Diyanet Vakfı, Taceddin Dergahı’nda Kur’an-ı Kerim ve Safahat kitabını dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy’un o dizeleri kaleme aldığı Taceddin Dergahı’nda Kur’an-ı Kerim ve Safahat kitabını dağıttı.

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, gönüllüler ve Kırgızistan, Tayland, Cezayir, Somali, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Tacikistan ile Kazakistan’dan gelerek Türkiye’de eğitim gören Türkiye Diyanet Vakfı burslusu öğrenciler katıldı. Ankara İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta eğitim gören ve Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan Somalili Ayanle Abdiavale, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a Kur’an-ı Kerim ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un en önemli eserlerinden olan Safahat’ı hediye etti. Şentop, Abdiavale ile bir süre sohbet ederek, daha önce Safahat’ı okumadığını öğrenen öğrenciden en kısa zamanda okuması sözünü aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla günün anlam ve önemine binaen Taceddin Dergahı’nda gönüllüler ve uluslararası öğrencilerle birlikte Kur’an-ı Kerim ile Safahat dağıttıklarını söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un asaleti, nezaketi ve zarafeti ile öğrencilere örnek gösterebilecekleri bir karakter olduğunu belirten Çetin, “Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırtmasın. İnşallah ülkemiz ilelebet payidar olacaktır. İstiklal Marşımız da bunun nişanesi olarak baş tacımız olacaktır. Öğrencilerimiz de etkinliğimize katıldı. Bu vesileyle onların da bilinçlendirilmesine katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim ve Safahat dağıtımına programa katılanlar ve Taceddin Dergahı’nı ziyaret eden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.