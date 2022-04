Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul’da 5 bin 500 aileye gıda yardım kartı dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kartı dağıtımına başlandı. İstanbul Şubesi tarafından kent genelinde 5 bin 500 aileye verilmesi planlanan alıveriş yardım kartlarının dağıtımının Ramazan ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin’ temasıyla Ramazan ayı içerisinde yardıma muhtaç ailelere yönelik yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bu yıl İstanbul’da 5 bin 500 yardıma muhtaç aileye yardım alışverişte kullanılmak üzere kartı verilmesi planlandı. Fatih’te başlatılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi aileler müftülük tarafından tespit edildi. Birebir evleri ziyaret edecek olan ekiplerin, Ramazan ayı içerisinde alışveriş yardım kartlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak hedefleniyor. Yardım kampanyası hakkında konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz Ramazan ayı içerisinde 5 bin 500 muhtaç aileye yardım kartı dağıtacaklarını söyledi.

“Birebir evleri ziyaret edilerek İhtiyaç sahibi evlere ulaşılacak”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz “İstanbul’umuzun her köşesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kısmet olursa 5 bin 500 aileye gıda kartı vermeyi planlıyoruz. İsimler tespit edildi, müftülüklerimiz çalışıyor. Birebir evleri ziyaret edilerek İhtiyaç sahibi evlere ulaşılacak. 2 bin aileye hijyen paketi bu isimler müftülüklerimiz ve kaymakamlığımızın sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından belirlendi. Arkadaşlarımız araştırarak bize ulaşan emanetleri hak eden yere yani sahibine ulaşmasını arzuluyoruz. O yüzden titiz bir çalışma yapılıyor. Kısmet olursa Ramazanda 100 ihtiyaç sahibi çocuğumuzu giydireceğiz. 150 yetimle iftar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki pazartesi 300 Suriyeli yetim ile iftar gerçekleştireceğiz. 5 bin aileye nakit yardımı yapacağız. İnşallah hayır sahibi kardeşlerimizin zekatlarını ve sadakalarını ulaştırdılar. Kısmet olursa 5 bin aileye ulaştıracağız. Kosova ve Bulgaristan’da bin kişilik iftar organizasyonumuz var. Hayır sahiplerinden kaynağı elde ettik. Ukrayna’dan gelen Müslümanlar var. Kimse onların farkında değil Şu anda tespit ettiğimize göre Kırklareli’nde 300 kişilik bir grup KYK yurdunda kalıyor” dedi.

“Suriye’de 40 tır ile yaklaşık 35 bin aileye ulaştık”

Suriye’de ve İstanbul genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yavuz, “Suriye’de 40 tır ile yaklaşık 35 bin aileye ulaştık. 9 bin çift ayakkabımızı o soğukta o çocuklarımıza ulaştırdık. Suriye’de 24 yetim okulumuz var. İstanbul Müftülüğü ve Diyanet Vakfı şubeleri olarak bin 800 çocuğumuza her ay katkı yapıyoruz. Okul masrafları, yiyecek ve içecek masraflarını karşılıyoruz. İstanbul’daki hayır sahipleri kardeşlerimizle her ay bin 800 yetim yavrumuza ulaşıyoruz. İstanbul şubemiz her ay 200 yetime burs veriyor. Sadece ramazan ayında değil tam zamanlı yetim projemiz devam ediyor. 3 yıldır lisans ve yüksek lisans yapan 90 öğrencimize İstanbul Müftülüğü olarak destek vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.