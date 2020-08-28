Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de yeni bir “İyilik Konutu” açtı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında bulunan bir köye Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeni bir “İyilik Konutu” açıldı.

Suriye’nin farklı bölgelerinde barınmaya, giysiden sağlık hizmetlerine kadar destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib kırsalında bulunan Deir Hassan köyünde yerinden edilen ve evsiz kalanlar siviller için yeni bir “İyilik Konutu” açtı. “Barış Konutu” olarak adlandırılan konut 108’den fazla daireyi kapsıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen projeden yetim ve engelli aileler başta olmak üzere farklı bölgelerden kaçan siviller faydalanacak. “İyilik Konutu” açılış töreninde gıda ve eşya yardımları da dağıtıldı. Törene katılarak bir eve kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden aileler, Türkiye’ye teşekkür etti. Konut içerisinde kütüphane, okul ve çocuklar için oyun parkı da inşa edildi.