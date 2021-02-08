Türkiye Diyanet Vakfı 2020 yılında 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılında “Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi” projesi kapsamında temiz içme suyuna erişemeyen Afrika ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanları suya kavuşturdu.

Açlık ve kuraklığın kol gezdiği, insanların bir damla suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat ettiği ülkelerde hayırseverlerin destekleriyle 2015 yılından beri su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu zamana kadar 6 milyondan fazla kişinin temiz içme suyuna erişmesini sağladı.

Türk milletinin yardım elini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran, yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için çalışmalar yürüten Türkiye Diyanet Vakfı’nın ihtiyaç sahiplerine kimi zaman bir lokma kimi zaman da bir damla su olduğunu ifade eden Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Özellikle Afrika’da milyonlarca insanın bırakın içmeyi, birçok kişinin elini dahi yıkamayacağı suyla hayatta kalmaya çalıştığını ve kilometrelerce yol giderek omuzlarında taşıdıkları, çok da hijyenik olmayan suyu içerek hayata tutunmanın mücadelesini verdiğini dile getiren Açık, şunları kaydetti: “Bu noktada milletimizin hayır elini mazlum ve mağdura ulaştıran Vakfımız devreye giriyor, temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşanan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanların insanca su tüketebilmelerine olanak sağlıyor. 2020 yılında Togo 17, Burkina Faso 7, Çad 12, Nijer 6, Tanzanya 24, Zimbabve 18, Gana 5, Liberya 5, Mali 7, Fildişi Sahilleri 5, Benin 5, Kenya 4, Senegal 9, Somali 1, Malavi 6, Zambiya 1, Afganistan 2, Kamerun 6, Burundi 2 ve Sierra Leone 1 olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesini insanlığın hizmetine sunduk. Saha elemanlarımız şu an su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarına devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak bir damla suya hasret kurak toprakları suya kavuşturmuş olduk. Bu vesileyle 6 milyondan fazla kişi temiz içme suyuna erişmiş oldu.”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan su kuyularının 50 ila 500 metre derinliklerinde ve güneş enerjisi ile çalıştığına dikkati çeken Açık, “İnsanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için aynen bizim evlerimizde olduğu gibi musluğu çevirmesi yeterli oluyor. Kuyularımızın derinliği fazla olduğu için de uzun yıllar boyunca kurumadan bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi artıyor. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtırmak isteyen vatandaşların bagis.tdv.org adresinden, bankalar ve PTT aracılığıyla, vakıf genel merkezine veya Türkiye genelindeki bin 3 şubeye bizzat giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler” diye konuştu.