Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yabancı basının gündeminde

Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türünü bir arada bulunduran Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne yabancı basın da ilgi gösterdi. Katarlı Dubai Tv, müzeyi ekranlarına taşıdı.

Türkiye’de tek olarak gösterilen ve yüzlerce çeşit mumyalanmış türü içerisinde barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi birçok kez yurt içinde haberlere konu olmuştu. Müze, bu kez yabancı basının da dikkatini çekti. Katarlı Dubai Tv Beylikdüzü’nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne gelerek Balıkçı Kenan Balcı ile röportaj gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan Balcı, "Dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne yabancı basından da ilgi geliyor. Çünkü bu müze dünyada ilk ve Türkiye’de tek. Görülmemiş büyüklükteki devasa balıklar tırlar dolusu balık bulunmaktadır. Hepsinin çeşidi görünüşleri, yapıları ile herkesin dikkatini çekiyor" dedi.

Yeni yıl ile ilgili mesajlarda veren Balcı, "Bu pandemi de biz ücretsiz olan müzemize müşteri alamadık. Ancak birer ikişer kişi alarak müzemize ziyaretçi kabul ettik. Yoğun gelen talepleri erteledik. Yeni yılda halkımıza bol balıklı ucuz balıklı yıllar diliyorum" diye konuştu.