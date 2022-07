Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden kurban pazarlarına denetim

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurulan kurban pazarında denetimde bulundu.

Gölbaşı ilçesinde kurulan kurban pazarında denetim yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Çelik vatandaşların kurban alırken nelere dikkat etmesi gerektiğine ve dolandırıcılara karşı neler yapması gerektiğine karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşların kurban alırken hangi usullere uyması gerektiğine dikkati çeken Çelik, “Satış noktalarında dikkat edilmesi gereken hususlar sadece alıcının değil, satıcının da bu konuda mesul olduğunu bilmesini isterim. Çünkü hayvanın kusursuz olması lazım, kurbanlık şartlarını taşıması lazım. Özellikle ağzında dişleri olması lazım, gözleri olması lazım, kulak ve boynuzun olması lazım. Fakat kulakla boynuz diyelim ki doğuştan yoksa bu kurban edilmeye engel bir durum değildir. Ağzında dişi yoksa, yaşlıysa veya buradan alınıp kurban edileceği yere gidecek kadar sağlıklı değilse bu hayvanı kurban etmek caiz değildir. Her ibadette olduğu gibi bu işin bir dini vecibesi ve usulü vardır. Bunların yerine getirilmesi lazım. Kurban edilecek küçük baş hayvanın yaş sınırı bir yaştır. Kurban demek et kesip yemek, ikram etmek değildir. Kurban demek kurbanı alım satımına dikkat etmek ve Allah yolunda kanı akıtıp kesiminden dağıtımına kadar tüm işleri tüm benliğiyle hisseden gerçek manada kurban vazifesini yerine getirmiş olacaktır” diye konuştu.

Kesilecek kurbanların küpeli olması gerektiğine vurgu yapan Çelik küpenin kimlik olduğunu belirterek, “Hayvanın kimliği sisteme girildiği zaman o hayvanın kime ait olduğu, kaç yaşında olduğu, periyodik aşılarının yapılıp yapılmadığını görebiliyorsunuz. Küpesiz hayvanın kesilmesini tavsiye etmiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık raporu almayan hayvanları kesim hanelerde kesilmesine müdahale etmiyor ve Belediyelerin de bu anlamdaki özellikle kesim noktaları bu sağlık belgesi olmayan hayvanların kesimini yapmamaktadır. Bizim burada belediyelere bir tavsiyemiz vardır; şu an bulunduğum alanda yetiştiricimiz on bin lira işgaliye ücreti alındığını söylüyor. Burada yetmiş tane hayvan görüyorum. 80 tane olarak kabul ettiğimizde hayvan başına burada 120 lira ücret ödemiş olur. Kesimhaneye’de gittiği zaman 175 TL veriyor. Bu yetiştiriciye ağır gelir. Burada verdiğiniz hizmet sadece satıcıya değil, bu bölgenin insanına özellikle kurban vazifesini yerine bütün Müslümanlara. Bu anlamda bunu daha makul bir seviyeye çekmek hepimizin vicdani sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık fiyatlarına değinen Çelik her bütçeye göre kurbanlık olduğunu aktararak, “Genel olarak şu an da her bütçeye göre kurbanlık vardır fakat bizim insanlardan istediğimiz kurbanı kendileri alsın kendileri beğensin. Aslında kurban etmenin usulü de budur. Namaza gitmeden namaz kıldım demek olmaz. Vekalet yoluyla kesilen kurbanlara biz çok sıcak bakmıyoruz. Geçen sene pandemiye rağmen 2 milyon 800 yüz bin kurban kesildi. Bu seneki beklentimiz bu sayının 3 milyonun üzerine çıkmasıdır” diye konuştu.