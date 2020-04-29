Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu tanıtımını gerçekleştirdi

ANKARA KALKINMA AJANSININ DA PAYDAŞ OLARAK YER ALDIĞI, TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN 50’YE YAKIN ÜNİVERSİTE, FİRMA VE KURUMUN BİRLİKTE OLUŞTURDUĞU BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLAN TÜRKİYE COVİD19 ORTAK AKIL PLATFORMU, TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu tanıtımını gerçekleştirdi

ANKARA KALKINMA AJANSININ DA PAYDAŞ OLARAK YER ALDIĞI, TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN 50’YE YAKIN ÜNİVERSİTE, FİRMA VE KURUMUN BİRLİKTE OLUŞTURDUĞU BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLAN TÜRKİYE COVİD19 ORTAK AKIL PLATFORMU, TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:48
1 Okunma
Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu tanıtımını gerçekleştirdi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın da paydaş olarak yer aldığı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 50’ye yakın üniversite, firma ve kurumun birlikte oluşturduğu bir sosyal sorumluluk projesi olan Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, tanıtımını gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınının oluşturduğu kısa ve orta vadeli sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir “online” girişim hızlandırma programı olan Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, tanıtımını 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Platformu hayata geçiren kurum ve kuruluşlar, Covid-19 pandemisi üzerine webinerler, girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitimler gerçekleştirmeyi ve 100’e yakın mentoru ile girişimcilerin fikirlerinin hızlı bir şekilde olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve iş birliklerinin kurulmasını hedefliyor.

Salgına yönelik yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler, bu hafta boyunca (3 Mayıs’a kadar) fikirlerini “www.tr-covid19.com” adresi üzerinden kayıt olarak gönderebilecek. Fikirlerin olgunlaştırılması için mentorluk ve “online” eğitim faaliyetleri ise 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Programa ilişkin bilgilendirmeler ve gelişmeler, platformun resmi sitesi tr-covid19.com’dan ve sitede yer alan platform sosyal medya adreslerinden, platformun ve paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından ve #TRCovid19 etiketli paylaşımlardan takip edilebiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan sınırlarda uygulanan kısıtlamalar 31 Mayıs’a kadar uzatıldı
Azerbaycan sınırlarda uygulanan kısıtlamalar 31 Mayıs’a kadar uzatıldı
Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi
Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi
Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı
Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim