Ankara Kalkınma Ajansı’nın da paydaş olarak yer aldığı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 50’ye yakın üniversite, firma ve kurumun birlikte oluşturduğu bir sosyal sorumluluk projesi olan Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, tanıtımını gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınının oluşturduğu kısa ve orta vadeli sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir “online” girişim hızlandırma programı olan Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, tanıtımını 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Platformu hayata geçiren kurum ve kuruluşlar, Covid-19 pandemisi üzerine webinerler, girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitimler gerçekleştirmeyi ve 100’e yakın mentoru ile girişimcilerin fikirlerinin hızlı bir şekilde olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve iş birliklerinin kurulmasını hedefliyor.

Salgına yönelik yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler, bu hafta boyunca (3 Mayıs’a kadar) fikirlerini “www.tr-covid19.com” adresi üzerinden kayıt olarak gönderebilecek. Fikirlerin olgunlaştırılması için mentorluk ve “online” eğitim faaliyetleri ise 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Programa ilişkin bilgilendirmeler ve gelişmeler, platformun resmi sitesi tr-covid19.com’dan ve sitede yer alan platform sosyal medya adreslerinden, platformun ve paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından ve #TRCovid19 etiketli paylaşımlardan takip edilebiliyor.