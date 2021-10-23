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Türkiye-Azerbaycan kardeşliği dans gösterisiyle sahneye taşındı

Tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla aynı tarihi, kültürü, destanları, kahramanlıkları, acıları ve zaferleri beraber yaşayan "bir millet iki devlet"in hikayesi, "Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi" ile sahneye taşındı.

Genel 23.10.2021, 09:36
Türkiye-Azerbaycan kardeşliği dans gösterisiyle sahneye taşındı

ANKARA (AA) - Yapımcılığını Erol Turak'ın, Genel Sanat Yönetmenliğini Serhat Turak'ın ve müziklerini Taner Demiralp'in yaptığı "Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi"nin dünya prömiyeri, Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tiyatral dans gösterisi, seyircileri, Türkiye ve Azerbaycan halklarının Nuh tufanından Nevruz'a, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan zaferlere ortak bağlarına görkemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'dan 100 sanatçının sahne aldığı iki perdelik gösteride 12 hikaye yer alıyor.

Dede Korkut'un gözünden, Boğaçhan Hikayesi'nden ilk kadın kağan Tomris Hatun'a, Alparslan'dan Cevanşir'e, Mehmet Akif'ten Ahmet Cevad'a, Aşık Veysel'den Şehriyar Hare Bülbül Destanı'na "bir millet iki devlet"in hikayesinin anlatıldığı gösteri izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Genel Sanat Yönetmeni Serhat Turak, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl süren yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu gösteriyi sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Turak, "İki ülkenin kültürünü dansla dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesin dilinde ve yüreğinde olan 'bir millet iki devlet' sözünü görsel sanatlarla seyirciyle buluşturuyoruz. Bugün de çok heyecanlıyız. Heyecanımızı alkışlar biraz yatıştırdı. Seyircilerimizden de çok olumlu tepkiler aldık. Amacımız iki ülkenin tarihini ve kültürünü dünyaya duyurmak." dedi.

#kültür
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