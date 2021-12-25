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Türkiye, Avrupa’nın üretim üssü olacak

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye’nin önümüzdeki dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor.

Genel 25.12.2021, 10:05 25.12.2021, 10:20
Türkiye, Avrupa’nın üretim üssü olacak

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye’nin önümüzdeki dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor.

Genç TİM Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, “Tüm emtialarda Çin’le yarışır durumdayız. Ülkemizdeki enerji maliyetleri Çin’den daha düşük seviyede. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelini devam ettirebilirsek Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın üretim üssü olur” dedi.

Çin’deki üretim maliyetlerinin Türkiye’ye göre yüksek olduğunu vurgulayan Çevik, “İhracatta şu anda dünyada çok avantajlı durumdayız ve bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. Çin yüksek kur ekonomi modelini uzun yıllar devam ettirerek çok ciddi bir varlığa ulaştı. Elindeki dolar rezervi çok yüksek rakamlarda. Yen karşısında doları güçlü tutuyorlar ki yüksek kur, düşük işçilik yakalanabilsin ve üretim kapasitesi artsın. Tüm emtialarda yarışır durumdayız. Çin’deki üretim ve enerji maliyetleri çok arttı. Türkiye’de bu kadar büyük bir yükseliş söz konusu değil. Çin’de kömürden elektrik üretimi yaklaşık yüzde 80’lerde. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu rakam 2030, 2040 gibi yarıya düşecek. Bunun yerine koyacağı elektrik fiyatı artıracak. Ancak Türkiye’de şu anda kömürden elektrik üretimi sadece yüzde 20. Bizim elektrik üretimimizin çok büyük kısmı doğal gazda ancak gelecekte nükleer geliyor. Bu Türkiye’yi dünyada bir adım öne taşıyacak bir gelişme olacak” dedi.

Çevik, “İhracatçıların firmaların çoğu 40-50 yaşlarının üzerindeler. 50 yaşındaki birisi kendini geliştirmiyorsa teknolojiyi yakalayamıyor, geri kalıyor. 18 ile 40 yaş arası bireyler teknolojiyi, pazarı çok iyi analiz edebilecek web sitelerini, teknolojik cihazları çok iyi kullanabiliyor. Dijital dünyada daha aktif olabiliyorlar. Türk insanı pratiktir. Çok çabuk öğrenir. Özellikle gençlerimiz dünyaya çok hızlı entegre olabiliyor. Yeni neslin mutlaka ihracata girmesi gerekiyor” dedi.

“Tecrübeden yararlanıp, yeniliğe açık olmalıyız"

İhracatta katma değere odaklanmanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Çevik, “Dijitalleşme, pazarlama, endüstri 4.0 bunların hepsinin önceliğimiz olduğunu söylemekle beraber ihracat yapan, katma değeri yüksek sektörler örnek alınarak katma değeri düşük sektörleri nasıl yükseltebiliriz çalışması içerisindeyiz. Dijitalleşme burada çok önemli. Tecrübeden yararlanıp yeniliğe de açık olmalıyız. Bunu da dünyada denenmemiş şeyleri deneyerek yakalayacağız. Türkiye ile Amerika arasında nasıl iş yapabilirim, bunu ancak benden önceki kuşakların eksiklerini görerek, nasıl yapıldığını öğrenerek yapabilirsiniz. Biz kuşak ayrımı yapmıyoruz ancak bizden önceki kuşakları inceleyerek, oradaki tecrübeyi alarak yeniliği düşünmemiz gerekiyor" dedi.

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