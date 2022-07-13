‘Türkiye Aşkına Geride Kalanlar’ belgeselinin galası Atlas Sinemasında yapıldı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin anlatıldığı ‘Türkiye Aşkına Geride Kalanlar’ adlı belgeselin galası Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümüne özel, ‘Türkiye Aşkına Geride Kalanlar’ adını taşıyan bir belgesel hazırladı. Mesut Gengeç’in yönetmenliğini yaptığı belgeselde şehit yakınları ve gazilerin konuşmalarından kesitler yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kürsüye gelerek konuşma yaptı.

“Bu destanı geri dönmeyi düşünmeyenler yazdı”

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “15 Temmuz 2016 tarih milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır. Bu destanı; vazgeçmeyenler ve gerisini asla düşünmeyenler yazmıştır. Bu destanı sizler yazdınız. 15 Temmuz’da o ihanet gecesinde; bugüne kadar Türkiye’de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. Daha önceki hiçbir darbeyle kıyaslanmayacak bu girişim; Türk siyasi hayatının en büyük kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçti. Milletimizin alın teriyle, vatanımızı korusun diye alınan silahlar; Bir grup hain teröristçe, milletimizin üzerlerine çevrildi ve ateş açıldı. O karanlık gecede uçaklar, milletimizin üzerine bombalar yağdırdı; tanklar insanlarımızı ezdi. Gazi Meclisimiz, işgal döneminde bile uğramadığı ağır bir saldırıyla karşılaştı. Ancak, o ihanet gecesinde; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar’ sözlerinden sonra, yüzbinlerce cesur yürek meydanlara koştu; milli iradesine sahip çıktı. Kimi; korkusuzca tankların önüne yattı. Kimi; üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir geri adım dahi atmadı. Ve hepsinin ellerinde, o hain darbecileri tir tir titreten tek bir şey vardı: Ay yıldızlı şanlı bayrağımız” diye konuştu.

‘Türkiye Aşkına Geride Kalanlar’ belgeselinin gösterimi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gösterimin ardından Vali Yerlikaya, bir süre şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

(AA- MB-