Türkiye Alman sporcuları bekliyor
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, ALMAN GOLFÇÜLER İLE 1’İNCİ LİG FUTBOL TAKIMLARINI YENİDEN TÜRKİYE’YE DAVET ETTİ.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye davet etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın tanınmış siyasi isimleri ile Antalya’da bir araya geldi. Ersoy, her yıl Türk-Alman Ekonomi Zirvesi düzenlenmesine yönelik görüş alışverişlerinde de bulunulan görüşmede, konuklarına Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye beklediklerini söyledi.
Almanya’nın geçmiş dönem Başbakanlarından Helmut Kohl’ün uzun yıllar müsteşarlığını yapan ve aynı zamanda Hristiyan Demokrat Partisi’nin önemli isimlerinden biri olan Friedhelm Ost ile Sosyal Demokrat Ekonomi Konsey Sözcüsü ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold ile gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmada, iki ülke ilişkilerinin canlandırılması için durum değerlendirmesi yapıldı.
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