Türkeş'in danışmanıydı... Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

Yüksek mimar, siyasetçi ve şehir planlayıcısı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp gece saatlerinde Maltepe'de bulunan evinde hayatını kaybetti. Yüksek mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi 73 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, gece saatlerinde Maltepe Küçükyalı'da bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in cenazesi bugün sabah Üsküdar Karacaahmet Gasılhanesi'ne getirildi. Alp'in cenazesinin Aydın Kuşadası'nda defnedileceği öğrenildi.



1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapmıştı.