Turkcell Platinum'a yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcı eklendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kullanıcılarına özel faydalar sunduğu Platinum'a yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam 2,7 milyon aktif müşterinin bulunduğu platformda yıllık ortalama işlem adedi 5 milyon olarak gerçekleşti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Platinum, 2004'ten bu yana sağlıktan ulaşıma, kültür-sanat etkinliklerinden alışverişe kadar müşterilerine birçok alanda fayda sunmaya devam ediyor.

Ücretsiz kahveden online markalarda hediye çeklerine, kültür sanat biletlerinden ücretsiz havalimanı transfer imkanına, hediye kitap fırsatından araç kiralamada indirime kadar müşterilerini çeşitli ayrıcalıklarla buluşturan platformun sağlıklı yaşamı desteklediği uygulamaları "Kazandıran Adımlar" ve "Kazandıran Rotalar" ile kullanıcılar çeşitli hediyelerin sahibi oluyor. Platinum kullanıcıları ayrıca, Maslak Turkcell Platinum Park'ta bulunan restoran, çocuk oyun alanları, offroad, okçuluk ve koşu parkuru aktivitelerinde de ayrıcalık sahibi oluyor.



Turkcell Platinum'a 2021 yılında 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısı 2,7 milyona yükseldi. Platinum dünyasında kullanıcılar, yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirdi.



Platinum, yılda 70-80 farklı markayla iş birliği yaparken, salgın dönemi haricinde kültür-sanat özelindeki ayrıcalıklardan yılda ortalama 20-25 bin işlem gerçekleştiriliyor. Kanyon AVM ve Zorlu AVM'de sunulan ücretsiz vale hizmeti için yılda yaklaşık 80 bin, D&R'dan hediye kitap uygulaması için yıllık yaklaşık 35 bin işlem gerçekleştiriliyor. İGA İç Hatlar Lounge indirimi için bugüne kadar 5 bini aşkın işlem yapılırken, Turkcell Platinum Park'ta sunulan offroad ayrıcalığından bugüne kadar yaklaşık 70 bin müşteri faydalandı. Europcar'da yüzde 30 indirimli araç kiralama fırsatı için ise yıllık ortalama 7 bin işlem yapıldığı görüldü.





- "Platinum kullanıcılarına kolaylıkla erişebilecekleri kampanyalar sunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Platinum'un müşterilerine farklı dünyaların kapılarını açtığını belirterek, tüm dünyada hızlanan dijitalleşmenin yanı sıra evde geçirilen vaktin artması, çevrim içi alternatiflerin çoğalması ve uzaktan çalışma gibi faktörler nedeniyle herkesin özel hissetme ihtiyacının arttığını ifade etti.



Salgın döneminde sosyal hayatın, kültürel ve sanatsal aktivitelerin bir anlamda duraksadığını vurgulayan Ergenekon, şunları kaydetti:



"Bu dönem, insanların markalardan daha çok ilgi beklediği bir süreç oldu. Biz de bu gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ettik. İşte bu sebeple Platinum'u kurulduğundan bu yana olduğu gibi bu günlerde de ayrıcalıklı bir noktada tutmaya özen gösteriyor ve Platinum kullanıcılarına kolaylıkla erişebilecekleri, fayda sağlayacak kampanyalar sunuyoruz. Özellikle kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli hale geldi. Uygulamadaki dönemsel ve sürekli kampanyalarımızı kullanıcılarımıza ‘Dünyalar Senin Olsun’ anlayışıyla sunuyor, yaptığımız yatırımlarda müşterilerimizin kendilerini bu ayrıcalıklar dünyasında, özel hissetmelerini hedefliyoruz."