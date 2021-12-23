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Turkcell Genel Müdürü Erkan sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi:

- "Biz, yarınlar için yatırımlarına dünden başlayan, kurumsal hedefi dijitalleşme olan, sürdürülebilirliği de zorunluluktan ziyade dünya için gerekli gören bir teknoloji şirketiyiz"- "Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var; bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz"

Genel 23.12.2021, 16:59
Turkcell Genel Müdürü Erkan sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Biz, yarınlar için yatırımlarına dünden başlayan, kurumsal hedefi dijitalleşme olan, sürdürülebilirliği de zorunluluktan ziyade dünya için gerekli gören bir teknoloji şirketiyiz." ifadelerini kullandı.

Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm iş süreçlerinde insan odaklı ve çevreye duyarlı olduklarını belirtti.

Yarınlar için yatırımlarına dünden başlayan, kurumsal hedefi dijitalleşme olan, sürdürülebilirliği de zorunluluktan ziyade dünya için gerekli gören bir teknoloji şirketi olduklarını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"27 yıl önce temel bir ihtiyaç olan iletişim hizmetlerini sağlamak için çıktığımız yolda bugün vizyonumuzu 'daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunmak' olarak tarif ediyoruz. Köklü deneyimimiz ile üstün dijital hizmetlerimiz ve ana yetkinliklerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve uluslararası inisiyatiflerle birleştirdik; stratejimizi ve yol haritamızı bu yönde belirledik. Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, işimizi en iyi şekilde yapmak, bıraktığımız, bırakabileceğimiz, dolaylı sebep olduğumuz tüm sosyal, ekonomik, çevresel çıktıları bertaraf etme ve pozitif değer yaratma hedefiyle ele aldık. Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var; bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin omurgasını ‘teknolojinin gücü ile iklim değişikliğiyle mücadele’, ‘insan mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı hizmetler’ ve ‘iyi bir kurumsal vatandaş olma’ şeklinde özetleyebiliriz.”

- "Pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içindeyiz"

Erkan, Turkcell’in farklı alanlarda devam ettirdiği ve öne çıkan sürdürülebilirlik faaliyetlerine değinerek, pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içinde olduklarını bildirdi.

GSMA’in İklim Değişikliği Dijital Beyanı, Power Youth inisiyatifleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), BM’nin Kalkınma Programı "Business Call to Action" (UNDP BCTA) Programı ve BM’nin Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) imzacısı ve destekçisi olduklarını aktaran Erkan, şu açıklamalarda bulundu:

"İklim değişikliği riskleri kapsamında baz istasyonlarının kurulum sürecinde saha risk analizleri yaparak, iklim değişikliği kaynaklı ekstrem hava olayları ve doğal afet risklerine karşı önlemler alıyor, uzun vadede ortalama hava sıcaklıklarının artışını öngörerek veri merkezlerinin soğuk iklimli bölgelere taşınması planlamaları yapıyoruz. Efektif kaynak kullanımı için yenilenebilir enerjiye odaklanıyoruz. Sahip olduğumuz 3 güneş enerjisi projesiyle 2020’de bu kaynaklardan 1,6 milyon kwh elektrik ürettik. En son İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji’yi bünyemize kattık. Çalışmalarımız sürüyor. 2018’de başlayan Sıfır Atık Projesi ve şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarının katı yemek atıklarını yerinde dönüştürüyor, elde ettiğimiz organik gübreyi çalışanlara çiçek yetiştirmeleri için dağıtıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Plastik Azaltım Girişimi destekçisiyiz. Ofislerde kullanılan malzemeleri kağıt, plastik ve evsel atıkları yerinde ayrıştırıyor, geri dönüşüme yönlendiriyoruz."

Murat Erkan, Türkiye’de Yeşil Kredi anlaşması yapan "ilk" operatör olduklarına işaret ederek, "ING European Financial Services ile 5 yıl vadeli, BNP Paribas ile de 3 yıl vadeli 50’şer milyon avroluk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi anlaşması imzalamıştık. Yeni anlaşmalarımız yolda." ifadelerini kullandı.

Dergilik uygulamasının her yıl milyonlarca ağacı kesilmekten kurtardığını, sağladığı lojistik ve dağıtım tasarrufuyla da karbon salımını azalttığını belirten Erkan, 2019’da hayata geçirdikleri Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla ıslak imza gerektiren tüm bireysel abonelik işlemlerini dijital ortamda yaparak, yüzde 60’a varan operasyonel verimlilik sağladıklarını aktardı.

Erkan, dijital servisler ve dijital iş çözümleriyle iş dünyasının dijitalleşmesine öncülük ederken çevresel etkileri minimuma indirmek, kurumsal müşterilerin akıllı cihaz ve diğer teknolojik ihtiyaçları için tüketici finansman kanalı Financell ile 5 milyondan fazla müşteriye yaklaşık 15 milyar TL kredi imkânı sağladıkları bilgisini verdi.

#Turkcell #Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
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