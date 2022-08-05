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Türk Yıldızları’nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Genel 05.08.2022, 16:07
Türk Yıldızları’nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Trabzon’da bu sabah başlarken etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları Akyazı’da Medical Park Stadyumunun bulunduğu bölgede akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Trabzon’u sardı. Bugün açılışı yapılan ve 7 Ağustos tarihine kadar Trabzon Medical Park Stadyumu’nda devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST’e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

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