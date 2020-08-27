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Türk Yıldızlarının gösterisi nefesleri kesti
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR’DA SEYRİNE DOYUMSUZ BİR GÖSTERİ SERGİLEDİ.
Genel 27.08.2020, 14:41
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da seyrine doyumsuz bir gösteri sergiledi.
Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar’da gösteri yaptı. Kentin selamlanması ile başlayan gösteride akrobasi timindeki 5 uçak ardından tarihi Karahisar Kalesi üzerinde ‘Ay-Yıldız’ şekli çizdi. Pilotların uçaklarla yaptıkları akrobatik hareketler ise nefesleri kesti.
Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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