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Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar’ın uçuş gösterisi nefes kesti

Erzurum’da Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden Çelik Kanatlar Timinin Milli Mücadelenin 103’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde uçuş yaptı. Gösteri, Erzurumluların adeta nefesini kesti. Öte yandan Çelik Kanatlar’ın bulutların arasında Erzurum Bar Oyunu şovu büyük alkış aldı.

Genel 23.07.2022, 17:41
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar’ın uçuş gösterisi nefes kesti

Erzurum’da Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden Çelik Kanatlar Timinin Milli Mücadelenin 103’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde uçuş yaptı. Gösteri, Erzurumluların adeta nefesini kesti. Öte yandan Çelik Kanatlar’ın bulutların arasında Erzurum Bar Oyunu şovu büyük alkış aldı.

Erzurum Kongresi’nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde Olimpiyat Parkı’nda Türk Yıldızları ile Jandarma Çelik Kanatlar helikopter pilotları Erzurum semalarında uçuşları gerçekleştirdi. İlk olarak semalara çıkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden Çelik Kanatlar’ın Erzurum Bar Şovu izleyenlerden büyük alkış aldı. Çelik Kanatlar’ın ardından Türk Yıldızları’nın zorluk derecesindeki yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Uçuş gösterisinin düzenlendiği etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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