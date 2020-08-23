Türk Yıldızları Ahlat’ta büyüledi
CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE OKÇULAR VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK 1071 MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 949’UNCU YIL DÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİNİN AHLAT’TAKİ PROGRAMI TÜRK YILDIZLARI’NIN AÇILIŞ GÖSTERİSİ İLE BAŞLADI.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü anma etkinliklerinin Ahlat’taki programı Türk Yıldızları’nın açılış gösterisi ile başladı.
1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları jetlerinin alan üzerindeki gösterileri, hayranlık uyandırdı. Türk Yıldızları’nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini ise alkışladı. Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydederken, Vedat Şirin isimli vatandaş, yaptığı kısa konuşmasında, “Bu Ahlat için ilk yapılan bir şey. Ahlat’a vermiş olduğu önemden dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Gösteriler gerçekten çok güzel oldu” dedi.
Suriye Türkmenlerinden Abdulfettah Zekeriya ise, “Dedelerim buraya gelmişler ve ilk zaferlerini burada almışlar. Bizde her yıl buraya geliyoruz. Muhteşem bir gösteri. İşte ceddim böyle bir nesil yetiştirmiş. Bizim aslanlarımızı herkes gördü. Düşmanı çökertecek çok yiğitlerimiz var” ifadelerini kullandı.
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