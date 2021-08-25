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Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da unutulmaz bir gösteri sergiledi.

Genel 25.08.2021, 12:22
Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da unutulmaz bir gösteri sergiledi.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar’da gösteri yaptı. gösterisini izlemek isteyenler, kentte farklı yerlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

Kentin selamlanması ile başlayan gösteride akrobasi timleri tarihi Karahisar Kalesi üzerinde ‘Ay-Yıldız’ şekli çizdi. Pilotların uçaklarla yaptıkları akrobatik hareketler ise nefesleri kesti.

Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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