Türk Yıldızları 1915 Çanakkale Köprüsü’nde şov yaptı

BURSA (İHA) - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’ncı yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Türk Yıldızları şov yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların da katılımıyla kurdelayı besmele çekerek kesti. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının kol uçuşu düzenindeki köprü üzerindeki alçak geçişleri nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.