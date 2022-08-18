Türk ve Japon Uzmanlar Beyoğlu’nda, Afet riskini azaltacak projeleri değerlendirdi

Türkiye ve Japonya işbirliğinde afet riskinin azaltılması konusunda yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek amacıyla çalıştay düzenlendi. Beyoğlu’nda gerçekleştirilen çalıştayda, Türk ve japon uzmanlar afet riskinin azaltılması konusunda hazırlanan projeleri değerlendirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 2014 yılında kardeş şehir anlaşması imzaladığı Japonya’nın Tokyo Bunkyo Belediyesi ile teknik işbirliği çerçevesinde “Afet Önleme Tedbirleri Projesi” gerçekleştirdi. Teikyo Heisei Üniversitesi, Ritsumeikan Üniversitesi, Bunkyo Gakuin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Türk ve Japon Akademisyenlerin işbirliği ile gerçekleştirilen JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) destekli proje çerçevesinde, afet riskinin azaltılması konusunda yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek amacıyla çalıştay düzenlendi. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve JSPS’nin (Japon Bilimi Destekleme Kurumu) çağrısı ile düzenlenen çalıştay, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştay 3 gün sürdü

“İstanbul Beyoğlu Tarihi Bölgesinde Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik Yerel Paydaşların Katılımına Dayalı Karşılıklı Yardım Sisteminin Kurulması ve Afet İmgeleme Oyun Tekniği İlet Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı” konulu çalıştay üç gün sürdü. Çalıştayın resmi açılış programı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Türkiye Proje Yürütücüsü Telat Aydın, Japonya tarafından Proje yürütücüsü Dr. Tomoko Kano’nun konuşmaları ile başladı. Sonrasında JICA Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuichiro Takada JICA Türkiye’nin afet riskleri alanındaki çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Takeyuki Okubo ise toplumsal dayanışmaya dayalı afet risk yönetimi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştay afet imgeleme oyun tekniği ile toplumsal dayanışmaya dayalı afet yönetiminin uygulamalı atölyesi ile ve farklı grupların katılımıyla devam etti.

Afet riskini en aza indirmeye yönelik yürütülen projeler değerlendirildi

Birçok farklı toplantı ve çalışmanın gerçekleştirildiği çalıştayda AFAD ve Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi Sivil Savunma Şefliği ve Japon & Türk Akademisyenlerin de katılımıyla uzmanlar toplantısı gerçekleştirildi. Uzmanlar toplantısında, Japon akademisyenler İstanbul’da ve Beyoğlu’nda afet riskini en aza indirmeye yönelik yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Pilot bölge seçilen Firuzağa Mahallesi’nde 12 aydır saha çalışması yapılarak afet risk haritası hazırlandı. Bu çalışmada binaların yapısı, toplanma alanları, hidratların yerleri vb. ile ilgili bölge taraması yapıldı. İkinci olarak aynı bölgede yerel halka, kurum ve kuruluşlara yönelik anketler düzenlenerek afet bilinci ve beklentiler üzerine çalışmalar düzenlendi. Bu araştırma ve analizlerin ışığında çalıştayın ikinci gününde Japon ve Türk akademisyen, araştırma görevleri, Belediye personeli ve AFAD gönüllülerinin de katılımıyla sahada bölge incelemesi yapıldı. 11-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen çalıştay, değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.

Doğal Afetler tüm ülkelerin ortak sorunlarından birisidir

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada doğal afetlerin tüm ülkelerin ortak sorunlarından birisi olduğunu belirterek, “Çalıştayın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğal afetler tüm ülkelerin ortak sorunlarından biri. Türkiye ve Japonya gibi deprem kuşağında yer alan ülkeler için doğal afetler çok daha önemli ve öncelik verilmesi gereken konular arasında. Japonya’nın deprem konusundaki tecrübesinden haberdarız ve Japonya’nın bu alandaki teknolojilerini hayranlıkla takip ettiğimizi belirtmek isterim. Elbette ki yerel yönetimler ve merkezi hükümetler olarak TOKİ ile beraber depreme dayanıklı birçok yeni bina inşa edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm belediyelere, binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi konusunda talimatları var. Bu çerçevede Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm projesini titizlikle takip ediyoruz. Japonya’yla devlet olarak özellikle teknoloji paylaşımı konusunda işbirliği; yerel yönetimler seviyesinde ise kardeş belediyelerle yapılan çalışmalar, her iki ülkenin de halklarının can güvenliği bakımından önem arz ediyor” dedi.

Japonya ile Türkiye ortak deprem tecrübeleri olan iki ülkedir

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Bugüne kadar Beyoğlu Belediyesi ve Bunkyo Belediyesi ile olan kardeşlik anlaşması temelinde felaketlerle mücadele çalışmaları yapılmıştır. Şimdi yine bu alanda akademisyenlerin de olduğu bir etkinliğin yapılıyor olmasından mutluluk duyuyorum. Japonya ile Türkiye ortak deprem tecrübeleri olan iki ülkedir. 2011 Japonya depreminde Türkiye’den yardıma gelen ekip diğer ekipler arasında en uzun süreyle 3 hafta arama kurtarma faaliyetinde bulundu. Büyük şükran duyuyoruz.

Deprem konusunda tecrübeleri paylaşarak iki ülkenin daha üst seviye iş birliğini sağlamak için 2018 yılında felaketlerle mücadele anlaşması sağlandı. JICA da destek verdi. Bu gibi büyük akademisyenlerin katıldığı programlar daha etkili çalışmalar da yapılacaktır. Felaketlerle mücadele iki ülkenin iş birliği alanında önemli bir konudur. Zor durumdayken birbirine yardımı eksik etmeyen iki ülkenin tarihini gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.