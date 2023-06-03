Türk ve Azerbaycanlı cerrahlar Bakü’de buluştu

Türkiye’den 20, Azerbaycan’dan 300 cerrah, Bakü’de düzenlenen "Modern Tıbbın Güncel Sorunları" başlıklı konferansta bir araya geldi. Konferansla bire bir temas sağlanarak sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübeleri ile sağlık turizmindeki yüksek potansiyelini Azerbaycan’a aktarması hedefleniyor.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığının destekleriyle “Modern Tıbbın Güncel Sorunları” konferansı düzenlendi. Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan konferansa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı Kalp Damar Cerrahı ve Milletvekili Prof. Dr. Reşad Mahmudov, Azerbaycan’dan 300’e yakın seçkin cerrah, sağlık turizmi temsilcileri, sigorta şirketleri, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye’den 20’ye yakın alanında uzman cerrah katıldı.

"Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir ivme, yeni bir kazanım olması dileğiyle"

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı bilim insanlarının alanlarıyla ilgili tecrübelerini, uygulamalarını Azerbaycan’daki doktorlarla paylaşmasının son derece değerli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Bağcı, “Bu açıdan bu konferansı Azerbaycan’da özellikle son dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde katkı sağlayan önemli bir faaliyet olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Ben biliyorum ki buradaki bütün sağlık kuruluşları, bütün hekimlerin Türkiye’de mutlaka dostları, birlikte çalıştıkları, konsültasyon yaptıkları, fikir alışverişinde bulundukları, her zaman temasta oldukları sağlık kuruluşları ve hekimlerimiz var, bilim insanlarımız var. Bugün bazı alanlarda karşılıklı fikirlerini bölüşecekler konferansta. Başarılı geçmesini diliyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir ivme, yeni bir kazanım olması dileklerimle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

“Türkiye’den her türlü destek, her türlü ilişki, bilimsel ve hasta alışverişi yapılmakta”

Kalp Damar Cerrahı ve Milletvekili Prof. Dr. Reşad Mahmudov ise konferansın geniş kapsamlı olduğunu vurgulayarak, "Bunun gibi birçok toplantı olmuştu. Bugün de kanserli vakalar üzerine, onkolojik vakalar üzerine geniş kapsamlı bir toplantı olacak. Tabii bilgi alışverişi, karşılıklı bilgilerin paylaşılması, bilimsel açıdan hastaların değerlendirilmesi, Azerbaycan’la diğer ilişkilerde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu ilişkilerin geliştirilmesi güzel bir olay. Azerbaycan’da tıp sektörü gelişme aşamasında. Bu konuda da Türkiye’den her türlü destek, her türlü ilişki, bilimsel ve hasta alışverişi yapılmaktadır. Bu süreçlerin böyle devam etmesi iki ülke arasında ilişkilerin artırılması yönünde önem arz etmekte” diye konuştu.

“Sadece eğitim değil, tıpta teknoloji, yöntemler açısından da iş birliği yapıyoruz”

Doktor Toğrul Celilov ise Azerbaycan ve Türkiye’nin ilk iş birliği yaptığı alanlardan birinin sağlık alanı olduğunu ifade ederek, “Türkiye’den olan doktor kardeşlerimiz her zaman en üst seviyede bize olan desteklerini gösterdi ve göstermeye de devam ediyorlar. Bizim doktorlarımızın çoğu Türkiye’de uzmanlık eğitimi aldı. Sadece eğitim değil, tıpta teknoloji, yöntemler açısından da iş birliği yapıyoruz. Devlet başkanlarımızın dediği gibi de bu işbirliklerimiz gelişmeye devam edecektir” dedi.

5 Haziran’a kadar devam edecek etkinlik çerçevesinde, Azerbaycan’ın önde gelen cerrahları ile Türkiye’deki meslektaşları arasında bire bir temas imkanı sağlanarak sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübeleri ile sağlık turizmindeki yüksek potansiyelini Azerbaycan’a aktarması hedefleniyor.