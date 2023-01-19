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Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları F-35 istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
Genel 19.01.2023, 20:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.