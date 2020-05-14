Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100159
ALTIN
384.274
DOLAR
6.9620
STERLİN
8.4960
EURO
7.5235

Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı

Salgın sürecinde yaptığı başarılı uluslararası insanî operasyonlarla destan yazan Türkiye, okyanusta avlanan balıkçıya bile biten ilacını ulaştırdı.

Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı

Salgın sürecinde yaptığı başarılı uluslararası insanî operasyonlarla destan yazan Türkiye, okyanusta avlanan balıkçıya bile biten ilacını ulaştırdı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:39
2002 Okunma
Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle başarılı tahliye operasyonlarına imza atan Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşını yurda getirdi. Bu süreçte yurt dışında bulunan vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, başı sıkışan yabancı ülke vatandaşlarının da yardımına koştu. Yardımlar ve tahliyeler sırasında enteresan olaylar da yaşandı. İşte onlardan bazıları:
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir Türk vatandaşı Covid-19 testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hastanın sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü 37 gün boyunca her gün telefonla bilgi alması üzerine İrlandalı doktorlar, bu kişinin Türkiye'de çok meşhur birisi olup olmadığını sordu.

OKYANUSTA İLAÇ İNDİRDİK
Atlas Okyanusu'nda avlanan Türk balıkçının düzenli olarak kullandığı ilacı bitince yardım talebinde bulundu. Türkiye'de tıp eğitimi alan Moritanyalı bir doktor aracılığıyla temin edilen ilaç, sekiz saatlik bir yolculuğun ardından balıkçıya ulaştırıldı.

KARANTİNADA DOĞUM GÜNÜ
Emeklilik dönemini Türkiye'de geçiren ve altı yıldır Fethiye'de yaşayan Hollandalı çift, Mart ayında oğullarının doğum günü için Hollanda'ya gitti, ancak uçuşlar durdurulunca geri dönemedi. Kalp hastası olan ve bu ülkede sağlık güvencesi bulunmayan çift, Dışişleri Bakanlığı tarafından Fethiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Hollandalı çifte karantina için kaldıkları yurtta görevliler tarafından doğum günü sürprizi bile yapıldı.

FİŞİNİ ÇEKTİRMEDİK
Fransa'da yaşayan gurbetçi Zekeriye Kılıç, kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı. Fransızlar doktorlar Kılıç'ın fişini çekip tedavi sonlandırmak isteyince ailesi, Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Kılıç,  tedavisini ardından gözlerini tekrar açtı. İsveç'in Malmö şehrinde de benzer olay yaşandı. Gurbetçi Emrullah Gülüşken, Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Kızlarının yardım istemesi üzerine Gülüşken çocuklarıyla birlikte ambulans uçakla yurda getirildi. İsveç'in ölüme terk ettiği Gülüşken, 15 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Henüz iki günlük evliyken Berlin'e giden gurbetçi ise mail atıp "Mahsur kaldım" dedi. Yardım talebine anında cevap verilip uçağa yetiştirildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
Sular altında kalan ovada balık avı
Sular altında kalan ovada balık avı
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü
Düğün ve sinema salonları temmuzda
Düğün ve sinema salonları temmuzda
ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
AVM'LERDEKİ HAVALANDIRMA SAĞLIKLI MI?
AVM'LERDEKİ HAVALANDIRMA SAĞLIKLI MI?
Elon Musk, tutuklanmayı göze alarak Tesla'yı açıyor
Elon Musk, tutuklanmayı göze alarak Tesla'yı açıyor
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor
Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim