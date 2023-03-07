Türk toplumundan, arama-kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyecilere teşekkür ziyareti

ABD’nin Virginia eyaletinde Türk vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fairfax İtfaiye Ekibi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye’de büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere çeşitli yollarla teşekkürlerini iletiyor. Türk-Amerikan toplumu temsilcileri, kurtarma çalışmalarına katılan Virginia eyaletindeki Fairfax İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni ziyaret etti. Ekibe çiçek verip teşekkür eden vatandaşlar, aynı zamanda Türk mutfağının simgelerinden baklava ikram etti.

Türk toplumu temsilcilerinden Kenan Yusuf yaptığı açıklamada, "Arama-kurtarma ekibine şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunduk. Onlara Amerika’da yaşayan Türk toplumu adına bir plaket verdik. Baklavalarımızdan da ikram ettik ve çiçeklerimizi sunduk. Ülkemizin en nadide çiçeklerinden biri olan laleyi sunduk. Onlar da bu ilgi karşısında memnun olduklarını söylediler ve bize teşekkür ettiler. Biz de onlara sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. Ekiplere Türk toplumu adına çok şey borçlu olduklarını ifade eden Yusuf, "Yaptıkları karşısında bir nebze olsun Türk halkı olarak kendimizi sorumlu hissettiğimiz için buradayız. Ulaşamadığımız, depremde mağdur olmuş insanlara acaba bir ses olabilir miyiz diye buradayız. Elinden geldiğince herkes burada canla başla yardım etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Fairfax İtfaiyesi Kurtarma Ekibi daha önce de Gölcük, Düzce ve İzmir depremleri sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.