Türk Telekom'dan siber güvenlikte yerli ekosisteme güçlü destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar 14 adet ürünün yerlileştirilmesi tamamlandı. Sekiz devam eden ve sekiz de aday projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yerlileştirme planımız kapsamında 2018’de yüzde 25’lerde olan yerlileştirme oranımızı, 2020’de yüzde 35'lere çıkardık. Bu oranı yıl sonunda yüzde 45'lere ve 2023'te ise yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" anlayışıyla, siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdüren Şirket, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 22-26 Kasım tarihlerinde "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında ATO Congresium'da düzenleyeceği fuarda, ana sponsor olarak, siber güvenlik ürünleriyle yer alacak.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü olarak, 1.500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'nde müşterilere geleceğin ve bugünün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunduklarını dile getirdi.

Her geçen gün artan siber risklere karşı kurumların bu alandaki yenilikleri doğru okuyarak, gerekli güvenlik politikalarını oluşturmaları gerektiğini belirten Kıraç, "Bu süreçte, müşterilerimizin, kendi lokasyonları için herhangi bir yatırım ve kuruluma gereksinim duymayacakları, uygun ve hızlı devreye alınabilir siber güvenlik servisleri ile ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Türk Telekom olarak, siber güvenliği ulusal güvenliğin bir parçası olarak görüyor; yerli ve millî ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayabilen bir ülke yapmak. Bu kapsamda hem millî ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Amacımız yerlileştirme oranını 2023’te yüzde 60’lara çıkarmak"





En kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini dile getiren Kıraç, "Şu ana kadar 14 adet ürünün yerlileştirilmesi tamamlandı. Sekiz devam eden ve sekiz de aday projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yerlileştirme planımız kapsamında 2018’de yüzde 25’lerde olan yerlileştirme oranımızı, 2020’de yüzde 35'lere çıkardık. Bu oranı yıl sonunda yüzde 45'lere ve 2023'te ise yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.





- Türk Telekom’dan Siber Güvenlik Fikir Maratonu





Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Türk Telekom, 17 Kasım-16 Aralık tarihlerinde gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin yarışacağı Fikir Maratonu’nu düzenliyor.



Bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Fikir Maratonu’nda, üniversitelerin ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve yeni mezun girişimciler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar hâlinde projelerini sunabilecekler.