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Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını zenginleştirdi

Teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydasına dönüştüren Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, İş Sanat iş birliğinde ünlü tiyatrocuların seslendirdiği hikâyelerle zenginleştirdi.

Genel 02.12.2021, 10:31
Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını zenginleştirdi

Teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydasına dönüştüren Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, İş Sanat iş birliğinde ünlü tiyatrocuların seslendirdiği hikâyelerle zenginleştirdi.

Türk Telekom, “Herkes için erişilebilir iletişim” ilkesiyle engelsiz bir yaşam için teknoloji üretiyor. Ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata eşit katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı, sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Önal, “Bu kapsamda 10 yıl önce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hayata geçirdiğimiz ve görme engellilerin başta kitaplar olmak üzere pek çok sayıda içeriğe sesli erişimini sağladığımız Telefon Kütüphanesi projesini yeni özellikler ve içeriklerle her geçen gün zenginleştiriyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulaması içinde yer alan anlık haber akışı, ilaç barkodu ve para tanıma fonksiyonlarıyla görme engellilerimizin hayatını kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere herkesi, kitaplara ses uygulaması ile görme engelliler için kitap seslendirmeye teşvik ediyoruz” dedi.

Sait Faik Abasıyanık’ın hikâyeleri Telefon Kütüphanesi’nde

Türk Telekom ve İş Sanat iş birliği ile ünlü tiyatro sanatçıları tarafından seslendirilen Sait Faik Abasıyanık’ın Projektörcü, Alt Kamara, Plajdaki Ayna, Sivriada Geceleri, Hişt, Hişt! adlı hikâyeleri, görme engelli sanatseverler için Telefon Kütüphanesi’ne eklendi.

Günışığı Çocukları’na özel müze turu

Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında da az gören çocukların sanata erişimindeki engelleri kaldıran şirketin İstanbul Modern iş birliği ile tasarladığı ‘Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ndan 500’ün üzerinde çocuk faydalandı. Program kapsamında, sanat atölyeleri ve sanal müze turları gerçekleştirildi. Erken müdahale eğitimleri sayesinde az gören çocukların yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmeleri amaçlanan Günışığı projesi kapsamında, bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Aynı proje kapsamında, az gören çocukların sınıf içi eğitim takibini kolaylaştırma amacıyla şirketin Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen TahtApp yazılımı ile sınıf içi eğitimde fırsat eşitliği ve standardizasyon sağlandı.

Sanattan eğitime, eğlenceden sağlığa erişilebilir bir yaşam

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması ile kullanıcılar 50 kategoride 2 bine yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya kolayca ulaşılabiliyor.

Bunun yanı sıra; dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip etme fırsatı sunan anlık haber akışı ile para tanıma ve Rxmedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle sunulan ilaç barkodu okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Öte yandan şirketin 31 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenen dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablonun yer aldığı ’Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de televizyon platformu Tivibu’ya taşındı. Şirketin, görme engelli bireyler için sesli betimlemeli sunduğu içeriklere, tüm kullanıcılar, Tivibu platformu içinde yer alan, ‘Seç İzle’ sekmesindeki ‘Engelsiz Tivibu’ klasöründen erişebiliyorlar. Şirket, erişilebilirlik standartlarına uygun geliştirilen ve ücretsiz sunulan mobil uygulaması ‘Erişilebilir Yaşam’ ile görme engellilerin hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren teknolojileri engellilerle buluşturuyor. Uygulama sayesinde görme engelliler; para tanıma, metin seslendirme, pusula ve vakitler, panik butonu, yakınım nerede, videoya altyazı ekleme, e-kitap ve neredeyim özellikleri ile günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyorlar.

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