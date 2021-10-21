Türk siyaset tarihinin en sevilen isimlerinden biriydi... Alçakgönüllülüğüyle örnek bir siyasetçi: Adnan Kahveci kimdir?

“Devlet adamları fakir ölmelidirler ki, idare ettikleri milletler zengin ve mesut olsunlar. Devlet adamları cep doldurmaya kalkarlarsa millet, fakir, bedbaht olur, dava hezimete uğrar. Fakirlik içinde ölmek, devlet adamının, hele ihtilal şeflerinin süsüdür. İhtilal şefleri, devlet adamları fakirlikle taçlanırlar.” (Mahmut Esat Bozkurt - Atatürk İhtilali I-II, Kaynak Yayınları, düzeltilmiş dördüncü basım, Nisan 2003, s. 66)

Tam da bu tanıma uyan bir siyasetçiydi Adnan Kahveci. Maliye Bakanlığı boyunca bir kuruş bile zenginleşmeyen ve dürüst kişiliğiyle örnek bir siyasetçi portresi çizen Adnan Kahveci, hala hatırlarda sevgiyle anılıyor.

Peki Adnan Kahveci kimdir? Yaşamı nasıl geçti? Nasıl öldü? Onu bu kadar özel kılan neydi?

Adnan Kahveci kimdir?

Doğum Tarihi: 20.02.1949

Nereli: Trabzon

Ölüm Tarihi: 05.02.1993 (44 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: 1.77 cm

Kilosu:

Burcu: Balık

Mesleği: Elektrik Mühendisliği Profesörü ve Siyasetçi Devlet Adamı

İLK YILLARI

Elektrik mühendisi profesör, 46, 47. ve 48. Hükümetlerde görev almış siyasetçi ve devlet adamı Adnan Kahveci, 1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar köyünde doğdu.

İlk ve orta okulu eğitimini köyünde okudu. TÜBİTAK bursuyla Liseye İstanbul Kabataş Lisesinde devam etti ve 1966 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavını da 180 sorunun tamamına doğru cevap vererek birincilikle kazandı ve İstanbul Fen Fakültesinde başlayan Üniversite hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam etti. Buradan 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi olarak mezun oldu.

ABD'de öğrencilik yıllarında, okul yemekhanesinde çalıştı, bulaşıkçılık hatta öğrenci yurdunda aşçılık yaptı. Missouri Üniversitesi'nde doktora yaptı.

1975 yılında Missouri Üniversitesi'nde bir süre asistan profesör olarak çalışmalarına devam etti.

1976'da askerlik için ve geçici olarak Türkiye'ye dönen Adnan Kahveci, Türkiye'de kalmaya karar verince İstanbul'a, Kartal'a yerleşiyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor.

SİYASİ HAYATI

Daha önce Amerika'da bir gezide tanıştığı dönemin TPAO Genel Müdürü Korkut Özal, 1977 yılında İkinci MC Hükümetinde İçişleri Bakanı olunca, Kahveci'yi, İçişleri Bakanlığı Teknik Danışmanlığında görevlendiriyor. Bakanlığın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilgisayara geçiş çalışmalarını başlatan Kahveci'nin hayat yolu bu şekilde Özal'larla birleşti. Danışmanlık göreviyle beraber siyasi hayata da adım atmış olur ve 12 Eylül’den sonra Turgut Özal'a Başbakan danışmanı olarak atandı. 1983 yılında Anavatan Partisi'nin 37 kurucusundan birisi ve ilk Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1987 yılında İstanbul'dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Adnan Kahveci, genç yaşta yaptığı siyasi çalışmalar, dürüst kişiliği ve idealleri ile kısa zamanda adından söz ettirdi.

1987 yılında DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı) ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı oldu. Dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından 1988 yılında Maliye Bakanlığı görevine getirildi. daha sonra yine dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ülkemizde şu ana kadar hazırlanan ve devletin kasasında bulunan 3 Kürt Sorunu Raporundan birisi de ona aittir. 1992 Mayıs’ında Hazırladığı Kürt Sorunu Raporu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a verildi. Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirmiş ve bunun patentini de almıştı.

ÖLÜMÜ

Adnan Kahveci'nin yeni yapılan otoban yolda ters yola girerek kaza yapması, çeşitli şüphelerin ortaya atılmasına sebep oldu. Kazaya otoyolda gerekli işaretlemeyi yapmayarak neden oldugu gerekçesiyle yargılanan ve kusurlu bulunan muteahhit, daha sonra çıkan aftan yararlanarak kurtulmuştur.

5 Şubat 1993 yılında eşi ve iki çocuğu ile birlikte Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçiren Adnan Kahveci ve eşi Fusün Kahveci olay anında hayatlarını kaybederken, 17 yaşındaki çocukları Aslıhan Kahveci 10 gün sonra vefat etti. Kazadan yaralı kurtulan sadece 10 yaşındaki oğlu Cihan Kahveci idi. Adnan Kahveci ailesinden geriye Mehmet Kahveci ve kardeşi Cihan Kahveci kaldı.

Öldükten sonra ismi sokaklarda, caddelerde, parklarda,okullarda yaşadı.

Bu ülkeden, binlerce milletvekili ve yüzlerce bakan geçti. Bunlardan kaçını hatırlayabilirsiniz? Herhalde aklınıza 10 isim zor gelir. İşin doğrusu, milletvekili ya da bakan olmak veya bu görevleri uzun süre yapmak değil, "iz bırakacak" şekilde yapabilmek önemli... Gelip gidenlere bakıyoruz, yüzde 99'unun bırakınız izleri gölgeleri bile yok...



İz bırakan dürüst, çalışkan ve başarılı çok az isimden biri de Adnan Kahveci... Hangi partiden olursa olsun, herkesin sevdiği ve takdir ettiği Kahveci'yi, 1993'te, sır perdesi halen aralanamayan bir trafik kazasında kaybettik.

Özal'ın en güvendiği isimlerdendi

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği yeni fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına sunduğu çözümlerle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı. "Harika çocuk" olarak da adlandırılan Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirdi.

Kahveci, sanayi ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda yaptığı çalışmalar ve yolsuzlukların üzerine kararlı şekilde gitmesiyle sevilen siyasi kişilerinden biri oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Kürt sorununun çözümü"ne yönelik bir rapor hazırlayan Kahveci'nin buradaki "demokratikleşme" vurgusu dikkati çekti. Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek bunun patentini de aldı.

Hayatını kaybettiğinde 44 yaşındaydı

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sadece oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.

Yaşama veda ettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak tanınıyordu. Türkiye'de 1993'te meydana gelen şüpheli ölümler dikkate alındığında, Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

1993 karanlık bir yıl oldu

Türkiye'de 1993'te peş peşe gerçekleşen cinayetler, saldırılar, şüpheli trafik ve uçak kazaları hala esrarını koruyor.

Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın suikasta uğradığı, Madımak olayları, Başbağlar katliamı ve 33 askerin şehit edilmesi gibi olayların yaşandığı bu dönemde, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Binbaşı Cem Ersever hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını artırdığı 1993'te ayrıca çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

Kahveci'nin, soyadı ile ilgili yaşanmış iki olay:



İngilizce konuşan Kahveci

Özal'ın parti kurma çalışmaları sırasında, görüşmek için çağırdığı Bedrettin Dalan anlatıyor; Özal bana kurucu üyelik önerdiğinde, memnuniyetle kabul ettim. Orada enteresan bir anımız daha var. Adnan o zaman, sürekli Özal'ın yanındaydı ve gelen giden misafirlerle de ilgileniyordu. Bir ara Özal bana döndü "Ne içersin?" dedi. Ben, "Bir çay içerim" dedim. Adnan'a döndü; "Kahveci, bir çay söyler misin?" dedi. Kahveci, baktım Özal ile İngilizce konuşuyor. Eve döndüm, hanıma "Yahu adam müthiş. Kahvecisi bile İngilizce konuşuyor" dedim. Sonradan, o kişinin Adnan Kahveci olduğunu öğrendim.



Kahveci'nin telefonu

Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı dönemlerinde, üniversitedeki görevimin yanısıra, Kahveci'nin de özel danışmanlığını yapıyordum. Bu arada, kendisine bağlı olan PETKİM Holding'de de yönetim kurulu üyeliği yapıyordum. Bir gün beni aradı;



- Kızılot, hayrola dün seni evden aradım "Çok önemli" diye de not bıraktığım halde beni aramadın...



- Çok özür dilerim Sayın Bakanım, inanın haberim olmadı.



Aramasına neden olan konu hakkında bilgi verdiğim konuşmamız bittiğinde, biraz canım sıkılmıştı. Eve gittim ve yedi yıldır evde çalışan, kendi halinde saf bir Anadolu kadını olan Safiye Hanım'a sordum;



- Safiye Hanım, dün beni Maliye Bakanı aramış ve "Arasın, çok önemli" diye not bırakmış. Niye bana söylemedin?



- Yok Şükrü Efendi, Maliye Bakanı seni aramadı, arasaydı söylemez miydim?



- Bak Safiye Hanım, bugün bizzat kendisi ile konuştum. Arayıp, eve not bıraktığını söyledi. Hele sen iyi düşün bakayım, dün beni hiç arayan oldu mu?



- Haa... evet dün birisi aradı, "Şükrü Hoca evde mi?" diye sordu. Kendisi kahveci mi neymiş "Gelirse beni mutlaka arasın" dedi. Ben de kendi kendime, Şükrü Efendi kahveye falan gitmez, kahveciyle çaycıyla bir işi olmaz, herhalde yanlış aradı diye, kahvecinin aradığını sana söylemedim.



- Teşekkür ederim Safiye Hanım, senin kahveci zannettiğin ve aradığını bana söylemediğin o kişi var ya, O...Maliye Bakanı Adnan Kahveci idi!..





Kahveci'nin sırları



1992 yılı sonuydu. Adnan Kahveci ile Meclis'teki odasında sohbet ediyorduk. Laf dönüp dolaşıp ANAP'taki liderlik tartışmalarına geldi. O dönemde Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski partisi ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz'dan memnun değildi. Her fırsatta Yılmaz'dan dert yanıyordu. Kahveci de Özal ile aynı kaygıları taşıyordu. Yılmazlı ANAP'ta gelecek görmüyordu.



Kahveci'ye sordum: "Size yönelik beklentiler de var. Aday olmayı düşünmüyor musunuz?" Önce derin bir nefes alan Kahveci, "off the record" yani yazılmamak üzere "kayıt dışı" şunları söyledi: "Farkındayım. Uygun bir konjonktürde genel başkan adayı olacağım. Çünkü ANAP'ın bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Ama aday olduğunuzda da kazanmanız lazım. ANAP'ın tüm delege yapısını inceliyorum. Genel başkan seçilirsem neler yapabileceğimi düşünüyorum. Programım hazır ama delegeler hazır değil."



"Nasıl yani?" diyecek oldum. Kahveci gülerek, anlatmaya devam etti: "Bak Şamil. Ben siyasete tepeden girdim. O nedenle teşkilatlar beni pek kabullenmedi. Bu yanlışlığı düzeltmek için her hafta sonu seçim bölgem İstanbul'a gidiyorum. Meclis'te Genel Kurul kapandıktan sonra perşembe akşamı veya Cuma sabahı İstanbul'a hareket ediyorum, salı günü Genel Kurul toplanmadan Ankara'ya dönüyorum. Bunun kolay olmadığını biliyorum ama siyasete girişimdeki yanlışlığı düzeltmem, doğru olan taban politikasını gerçekleştirmem gerekiyor. Bunun faydasını hemen gördüm. Siz seçmene giderseniz, onlar da size karşılığını hemen verirler. Geçen yıl (1991 genel seçimleri) yüksek tercih oyu alarak seçildim."



Bu sözler üzerine, "Siyasete tepeden girdiniz ama yoğun bir çalışmayla seçmenin gönlünde yer edindiniz, artık neyi bekliyorsunuz?" diyerek az önceki sorumu biraz daha açtım. Kahveci, şöyle devam etti: "Doğrudur. Seçmenle sorunumuzu bu şekilde çözdük. En fazla tercih oyu alarak seçildik. Sırada partimizin delegeleri var. Merkezdeki, liberal delegelerden büyük destek görüyorum, onlarla bir problemim yok. Ama partinin muhafazakar delegeleri, henüz beni tanımıyor, bana yeterince güvenmiyor. Şimdi muhafazakar kesimin gerçek Adnan Kahveci'yi tanımasını, bana güvenmesini istiyorum. Bu konuda çalışıyorum. Ondan sonra genel başkanlık için adaylığımı kesinleştirebilirim."



Evet... Kahveci, ANAP Genel Başkanlığı için adaylığı düşünüyor, muhafazakar delegelerin gönlünü kazandıktan sonra sahaya çıkmayı planlıyordu. Gerçi, hemşehrisi Trabzonlu eski Bakan Eyüp Aşık, Meclis kulisinde "Adnan'ı aday olmaması için ben ikna ettim. Ona, 'Mesut Yılmaz Cumhurbaşkanı olmak istiyor, tüm politikaları bu hedef için. Biraz sabret. Mesut Bey Çankaya'ya çıkarsa sen de ANAP Genel Başkanı olursun' dedim. O da ikna oldu" diye anlatıyordu ama ben Kahveci'den böyle bir "mutabakatı" dinlemedim.



O tarihte Kahveci ile birlikte bir kitap yazmayı düşünüyorduk. "Ortak kitap yazma" önerisi Kahveci'den gelmişti. Kahveci'nin kafasında, yolsuzluk olaylarıyla yıpranan ANAP'ı da içine alacak şekilde siyasetteki değişim talepleri ve siyasi partilerin yolsuzluklardan arındırılmasına yönelik kapsamlı bir kitap çalışması vardı. Kahveci, "Vatandaş, 'kursağı temiz siyasetçi' istiyor. Seçimde bu tercihini ortaya koydu. Bu değişim taleplerini mutlaka yazmalıyız" diyordu. Her İstanbul dönüşü teybine kaydettiği notları ve siyasi planlarını bana da anlatırdı. Genel başkan seçildiğinde ANAP'ı şaha kaldıracak "sihirli formülü" olduğunu söylerdi.



Son dönemde hem muhafazakar delegelerle irtibat kurmaya büyük özen gösteriyor hem de "İslam Ekonomisi" üzerinde çalışıyordu. O'nun bu "sihirli formülü" de liberal ekonominin "katı" öğretileriyle İslam ekonomisinin "sosyal" hedefleri arasında sağlam bir köprü kurulması, başka bir ifadeyle "liberal-sosyal sentez"e dayanıyordu. Bu konudaki en büyük yardımcısı ise uzun yıllar Diyanet'te çalışmış, yakın akrabası, 5 dil bilen ve İslam ekonomisi üzerine ihtisas sahibi Dr. Niyazi Kahveci'ydi.



Tüm bu hedefler ve hayaller, 5 Şubat 1993 günü Gerede yakınlarındaki bir trafik kazasına "kurban" gitti. Seçmenle irtibatını koparmamak için her hafta sonu Ankara'dan İstanbul'a giden Adnan Kahveci, eşi ve kızıyla birlikte bu "yolda" hayatını kaybetti. Oğlu Cihan ise yaralı olarak kurtuldu. Bu yaşananların bir "kaza" değil "cinayet" olduğu iddia edildi ama bu konudaki hukuk mücadelesinden sonuç çıkmadı.



Sağlığında "muhafazakar" delegelerin kendisini çok iyi "anlamadığını" düşünüyordu ama öldüğünde "onlar" da yanındaydı. Aradan geçen 12 yıl boyunca belki de O'nu sürekli hatırlayan tek kesim "muhafazakarlar" oldu. Öyle anlaşılıyor ki, "ölüm tarihi" yaklaştığında Kahveci, kendisini her kesime anlatmayı başarmıştı.



Kazanın ardından Kahveci'nin evine girildiğinde karşılaşılan şu manzara, tüm bunları anlatmaya yetiyordu. Yatağın başucunda iki kitap vardı: Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri İslam ekonomisi üzerine yazılmış bir kitap. ( yeni şafak online , şamil tayyar )





ÇOCUKLARININ DURUMU



15 yıl önce eşi Füsun Kahveci ve kızı Aslıhan Kahveci ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren politikacı Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan'ın ailesinin ölümüyle ilgili ilginç iddiaları var.



Dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci, 5 Şubat 1993'te Ankara'dan İstanbul'a giderken, Bolu Çaydurt mevkiinde henüz resmi açılışı yapılmayan otobana yanlışlıkla ters yönden girdi. Yolun sisli ve hafif yağışlı olduğu bir tepe üstünde, karşı yönden gelmekte olan Murat Demir'in kullandığı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Bu feci kazada Adnan Kahveci, eşi Füsun Kahveci ve Mercedes'in sürücüsü Murat Demir yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bitkisel hayata giren 17 yaşındaki kızı Aslıhan Kahveci 10 gün sonra vefat ederken, araçta bulunan oğlu Cihan Kahveci yaralı olarak kurtuldu. Zekası ve ürettiği yeni fikirlerle Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri bulunan ve henüz 44 yaşında yaşama veda eden Trabzonlu Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerindeki sır perdesi aydınlanmadı. Bu korkunç kazadan geriye Cihan Kahveci ve ağabeyi Mehmet Kahveci kaldı. İki kardeş, 1993 yılındaki o kazanın ardından hayata tutunmak için korkunç bir mücadele verdi. 23 yaşındaki Cihan Kahveci, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıfta okuyor. Her ne kadar ilerde televizyoncu olmak istese de, politikaya da yeşil ışık yakıyor ve "Bir fırsat olursa, kendimi mecbur hissedip siyasete atılabilirim" diyor. (2006)