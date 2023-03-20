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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama köpekleri depremde 78 kişiyi kurtardı
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda eğitilerek birliklere gönderilen 29 köpek, deprem bölgesinde 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.
Genel 20.03.2023, 19:32
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda eğitilerek birliklere gönderilen 29 köpek, deprem bölgesinde 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda üretilip eğitilen 29 arama köpeği, deprem haberinin ardından birliklere gönderildi. Gönderilen 29 arama köpeği, deprem bölgesinde 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı. Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu 8 köpekle beraber bölgedeki çalışmalarına devam ederken, 5 köpeğe Adıyaman’daki 3 haftalık çalışmanın ardından döndükleri birlikte madalya verildi.