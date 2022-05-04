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Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları HANÇER ve DİNÇER özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.

Genel 04.05.2022, 10:59 04.05.2022, 12:33
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER

Özellikle meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet ve jandarma güçlerinin etkin ve caydırıcı gücünü artırmayı amaçlayan insansız kara araçları özellikleri ile nefes kesiyor. İnsansız kara aracı üretiminde geniş bir yelpazeye sahip olan Elektroland firması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının önderliğinde Türkiye’nin bu alanda elini kuvvetlendirecek ürünler üretmeye devam ediyor. Zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacı ile kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen farklı konfigürasyonlardaki hafif insansız kara aracı DİNÇER ile güvenlik güçlerinin adeta eli kolu olunacak. Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı HANÇER ile zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor.

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“HAÇER’in keşif ve gözetleme, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri var”

HANÇER insansız kara aracının (İKA) geliştirilme sürecinde aktif rol alan Elektroland firması çalışanlarından Elektrik Elektronik Mühendisi Tuğba İnçeli, “HANÇER, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde yürütülen orta sınıf insansız kara araçları projesi çerçevesinde firmamız tarafından tasarlanan tamamen yerli ve milli üretim olan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan insansız kara aracımızdır. HAÇER’in keşif ve gözetleme, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri var. Türkiye’deki ve dünyadaki rakiplerine kıyasla ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemine sahip olması ve 50 santime kadar ayarlanabilir karın altı yüksekliğine sahip olması her türlü arazi koşullarında çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu da onu rakiplerinden ayıran özelliklerindendir” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üzerine her türlü faydalı yükü entegre edebiliyoruz”

HANÇER’de ihtiyaç duyulan her türlü fonksiyonun kazandırılabildiği modüler bir sistem olduğuna dikkat çeken Elektrik Elektronik Mühendisi İnçeli, “Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üzerine her türlü faydalı yükü entegre edebiliyoruz. Silah kulesi var üzerinde mevcut olarak. Bunun dışında yük sepeti, taşınabilir çevre izleme kamerası gibi de faydalı yük opsiyonları mevcut. RF sistemi ile 1 buçuk kilometreye kadar kablosuz olarak kontrol edilebilmekte. Bunun yanı sıra LTE kullanım desteği sayesinde komuta kontrol merkezinden çok daha uzak mesafelerden kontrol edilebilir. Bunun dışında kendi geliştirme ve Ar-Ge çalışmamız olan, kılavuz takip sistemi yani diğer bir adıyla ipli kullanım ile operatörü takip etme ve operatörün önünden gitme gibi kullanım fonksiyonlarına da olanak sağlamaktadır. Kullanım yeri ve bölgesine koşuluna göre minimum 4 saat batarya kullanım ömrü vardır” şeklinde konuştu.

“HANÇER ön ve arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip”

HANÇER’in kendine has özelliklerinden olan derecelendirilebilir bağımsız süspansiyon sisteminden de bahseden İnçeli, “HANÇER ön ve arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip. Bu bize ne sağlıyor? Karın altı yüksekliğini 50 santimetreye kadar ayarlayabilmemizi sağlıyor. Yani yüzde 60 dik eğim, yüzde 30’a kadar yan eğim, 60 santime kadar hendek, 50 santime kadar sudan geçme gibi özellikler sağlayabilmekte. Şuan yarışma sürecimiz bitti ve seri üretim sürecine hazırlanıyoruz. Kara Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor aracımız. Ayrıca fuarlara katılıyoruz ve aracımızı bir önceki fuarda da sergiledik. Orta Doğu ülkelerinden de büyük bir talep var” diye konuştu.

“Yapılan birkaç demo cihaz sonrasında tam özellikli halde olan DİNÇER meydana geldi”

DİNÇER isimli insansız kara aracı hakkında bilgiler veren Elektroland Ürün Geliştirme Mühendisi Mehmet Burak Bölük ise, “Öncelikle 2018 yılında özellikle Kara Kuvvetlerinin METİ (Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha) Timlerinin ve PMKİ (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timlerinin bunun gibi bir cihaza ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yapılan birkaç demo cihaz sonrasında tam özellikli halde olan DİNÇER meydana geldi. Kullanım yerleri olarak ürün genelde; Kuzey Irak, Suriye, Libya, güvenlik güçlerinin genelde meskun mahal aramaları olsun, ya da şüpheli araç, paket aramaları olsun bunun gibi tehlikeli durumlarda personel gitmeden cihazı göndererek gerekli kontrol işlemlerini yapıyorlar.

“Yaklaşık artı 70 ve eksi 30 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışma imkanımız var”

Ürünün üzerinde 3 adet kamerasının mevcut olduğunu söyleyen Bölük, “Bu kameralar aynı zamanda otomatik bir gece görüşü sistemine de sahip. Yaklaşık 5 eksenli de bir robotik kolu mevcut. Bu robotik kol ile de bir şey alıp bırakma ya da şüpheli cismi bulunduğu noktadan ayırma faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yine cihazın üzerine takılan ve timlerin kullanmış olduğu su topu isminde bir ürün kullanılıyor. Bu ürün ile de şüpheli paket veya cismi etkisiz hale getirebiliyorlar. Kullanım mesafesi konusunda, şehrin içerisinde yani frekansların bol olduğu yerlerde 500 metreye kadar güvenli mesafeye ulaşabiliyoruz. Ancak dağ ve mağara gibi açık alanlarda bu mesafe iki katına kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda da 3 saat aktif olarak sürüş olanağımız var. Tabi bu cihazın sadece aktif olarak kullanılmasının yanı sıra gözlem amaçlı kullanıldığı yerler de oluyor. Gözlem yaptığı yerlerde ise yine otomatik olarak iki üç katına kadar kullanım süresi uzayabiliyor. Yaklaşık artı 70 ve eksi 30 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışma imkanımız var” açıklamasında bulundu.

“Şehidimizin adını yaşatalım istiyoruz”

Elektroland firması olarak ürettikleri ürünlerin hepsinin 2015 yılından bu yana bir şehit ismi ile adlandırıldığını vurgulayan Bölük, “Şehidimizin adını yaşatalım istiyoruz. Bundan dolayı da genelde ürünlerimizi ürettikten sonra kullanıcı personele ‘ismi ne olsun’ diye danışıyoruz. Onlar da bize genelde timlerinden bir şehidimizin ismini veriyor. Ufaktan bir özet geçmek istiyorum. 2015 yılında Haydar Çetin polisimizin kullandığı ÇETİN, COŞKUN robotlarımız var jandarmanın kullanmış olduğu, ZAFER ve DİNÇER var Kara Kuvvetlerimizin kullanmış olduğu. Bir de Hava Kuvvetlerimizin kullanmış olduğu KUTLU var. Bunların hepsi birer şehit ismi. Şehitlerimizin isimlerini elimizden geldiği en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu ürünün ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Umman, Bangladeş, Hindistan ve Afrika ülkeleri şuan da olmak üzere, ürünü daha da geliştirip diğer yurtdışı ülkelere de açmayı planlıyoruz” dedi.

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