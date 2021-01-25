Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Barış Pınarı bölgesinde bulunan halka insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesinde bulunan halka kışlık yardımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Umut ve şefkat elimiz Barış Pınarı bölgesinde. Kahraman Mehmetçik, bu soğuk günlerde hem bizim hem de insanlığın kalplerini ısıtmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.