Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor. 10 binden fazla personelin görev alacağı Efes 2022 tatbikatına 37 ülkeden binin üzerinde personel katılacak. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş katılımlı Efes tatbikatı olacak faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurların yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 Tatbikatı başladı. Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs’ta fiili safhaya geçildi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’ndeki tatbikat Haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022 tatbikatına TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor.

Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor

Tatbikata 2016’da 8, 2018’de 20 ülke katılırken 37 ülke katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor. İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20’den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor. Jenerik bir senaryo çerçevesinde topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak. Özel Kuvvet Harekatı’nın da icra edileceği Efes 2022’de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek. Nefes kesecek tatbikat ile dosta güven, düşmana korku verileceği belirtildi.