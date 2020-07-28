Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi
AZERBAYCAN’DA YAPILACAK ORTAK ASKERİ TATBİKATLARA KATILACAK TÜRK SAVAŞ HELİKOPTERLERİNİN BİR KISMI NAHÇIVAN'A GETİRİLDİ.
Azerbaycan’da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi.
Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan’da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi.
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