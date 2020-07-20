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Türk polisi Nepal’de su kuyusu açtırdı
TÜRK POLİSİ NEPAL’DE SU KUYUSU AÇTIRDI
Genel 20.07.2020, 18:59
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Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 10. dönem mezunları, Nepal’de Müslümanların yaşadığı bir köyde su kuyusu açtırdı.
Polis Meslek Yüksekokulu 10. dönem mezunları, Nepal’deki bir Müslüman köyüne su kuyusu yaptırdı. Müslüman halk büyük sevinç yaşarken, Türk Polis Teşkilatı’na da teşekkür ettiler.
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