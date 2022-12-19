Türk Polisi, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki görevini başarıyla tamamladı

Katar 2022 Dünya Kupasında alınan güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan Türk Polis Görev Gücü görevini başarıyla tamamladı.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupasında alınan güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan Türk Polis Görev Gücü, yaklaşık dört yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından Ekim ayı başında Katar’a intikal etmiş, Katarlı meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başlamıştı.

Spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelinden oluşan 2 bin 242 personel, şampiyona sürecinde tüm stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat sürecini kapsayacak şekilde bir çalışma yürüttü.

Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olay yaşanmadı.

Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edildi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri çerçevesinde, Türkiye’den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve 30 çevik kuvvet görev köpeği idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personel görevlendirilmişti.

Türk Polis Görev Gücü, Katar’da, FIFA’nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 Stadyum ile takımların konakladığı

oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev aldı. Türk Polisi, toplam 64 müsabakada görev gerçekleştirdi.