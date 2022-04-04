Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümüne özel klip

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutluyor. Teşkilatın kuruluş yıldönümü için hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Film, bir Polis Akademisi eğitmeninin, polis olma yolundaki öğrencilere yönelik tavsiye ve uyarıları etrafında şekilleniyor. Eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını bir bir anlatıyor. Polis Akademisi’ndeki eğitim görüntüleri ile başlayan film, emniyetin diğer birimleri ile devam ediyor. 177’nci yıl filmi, başladığı gibi yine eğitimden sahnelerle son buluyor.

Çekimleri Adana, İzmir, Van ve Ankara’da gerçekleşti

Tanıtım filminde, özel harekat, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerine yer verildi. Filmde şehitler de unutulmadı. 4 dakika 30 saniye süren tanıtım filminde, Cebeci Polis Şehitliği’nden kareler de yansıtıldı. Çekimleri Adana, İzmir, Van ve Ankara’da gerçekleştirilen film, yaklaşık 1 aylık bir çalışmanın ürünü. Senaryosu, Emniyet Teşkilatınca kaleme alınan tanıtım filminin çekimi de yine teşkilat personeli tarafından yapıldı. Filmin oyuncuları da polislerden oluştu.